Nayib Bukele justifica la destitución de los jueces

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que la “única manera de salvar a El Salvador” era destituir a los “jueces corruptos”. Esta declaración se da luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que estudiaría a profundidad la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2021.

Es de recordar que la CIDH admitió el análisis de fondo del caso sobre la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ocurrida el 1 de mayo de 2021 en El Salvador. Esto abre la puerta a revisar el sistema de pesos y contrapesos en El Salvador.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a través de sus redes sociales que “cuando destituimos a los jueces corruptos de nuestro país, enfrentamos una fuerte reacción de la llamada ‘comunidad internacional’, incluida la administración Biden. Lo hicimos de todos modos, porque era la única manera de salvar nuestro país”.

A la vez, el mandatario señaló que Estados Unidos, sin embargo, “no tiene por qué rendir cuentas a nadie”.

La noche del primero de mayo de 2021, los diputados de Nuevas Ideas, vía dispensa de trámite, destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República.

La acción fue catalogada como un golpe de Estado al Órgano Judicial, por lo que hubo docenas de pronunciamientos en contra y condenando la acción ya que se trataba de un golpe a la democracia, a la institucionalidad, estado de derecho y la separación de poderes.

