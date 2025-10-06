Cruz Roja gradúa 17 socorristas en técnicas de búsqueda y rescate

Compartir

“Los rescatistas mostraron su habilidad y destrezas aprendidas durante 10 meses, entre estas, técnicas de rescate vertical, supervivencia, búsqueda, entre otros”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Un grupo de 17 nuevos socorristas de Cruz Roja Salvadoreña, incluyendo 4 mujeres, demostraron técnicas de rescate vertical en el parque turístico la Puerta del Diablo, luego de graduarse del Curso Nacional de Búsqueda y Rescate.

Los rescatistas mostraron su habilidad y destrezas aprendidas durante los 10 meses del curso, donde aprendieron técnicas de rescate vertical, supervivencia, búsqueda, entre otros.

Elder González, coordinador académico de la XV promoción del curso Nacional de Búsqueda y Rescate, explicó que con esa demostración Cruz Roja da por finalizado el proceso de capacitación, donde los socorristas fueron entrenados en rescate vertical, rescate vehicular, rescate en espacio confinados y así dar respuesta a cualquier incidente que se presente en la población salvadoreña.

Según Hortensia Noemí Murcia, una de las cuatro mujeres participantes, con la finalización del curso están capacitados para atender a la población en las diferentes áreas, una de ellas rescate en excavaciones y búsquedas en las montañas.

“Estamos capacitados para brindar a la población la primera respuesta en situaciones de difícil acceso, la preparación que hemos tenido a lo largo de este año ha sido bastante extenuante, tanto física como teórica y psicológicamente, estos meses hemos estado en el proceso de aprendizaje, y me siento orgulloso de pertenecer a la Unidad de Rescate de la Cruz Roja”, expresó Luis Eduardo Alfaro, uno de los integrantes del curso.

Con este proceso la Cruz Roja Salvadoreña cuenta con personal capacitado en Búsqueda y Rescate, y contó con el apoyo del proyecto Reducción de Riesgos de Desastres financiado por la Cruz Roja Americana.

Con estos procesos formativos la institución humanitaria, en su rol auxiliar de los poderes públicos, prepara a sus miembros para que apoyen durante emergencias en sus seccionales y las respectivas Comisiones de Protección Civil.

