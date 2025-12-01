Localizan a adolescente extraviado en cafetales de Santiago de María

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Durante mañana del domingo 30 de noviembre, tras una intensa búsqueda iniciada la noche del viernes 28 de noviembre, equipos de búsqueda y rescate, en coordinación con instituciones gubernamentales, localizaron a Óscar Adonay Nieto, un adolescente con diagnóstico de autismo que se había extraviado en los cafetales del cantón Marquezado, en Santiago de María, Usulután.

El trabajo conjunto de Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña, Protección Civil y la FAES, junto al apoyo de habitantes de la comunidad, permitió dar con el paradero del menor.

Según los reportes, Óscar fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional de Santiago de María, donde recibió atención médica preventiva para evaluar su estado de salud.

El padre del adolescente expresó su profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que se sumaron a la búsqueda, destacando la solidaridad mostrada desde el primer momento de la desaparición.

Como parte del operativo, se desplegó apoyo aéreo que sobrevoló la zona, además de la participación del equipo PANTON de la PNC, que utilizó drones especializados para ampliar el alcance de la búsqueda.

Asimismo, unidades caninas de la PNC y la FAES continúan recorriendo el área para reforzar las labores de localización.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...