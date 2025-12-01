Comunidad Santa Marta realiza el Festival Utopía 2025

Compartir

La Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) celebró este domingo 30 de noviembre el Festival Utopía 2025, un espacio dedicado a la juventud para “sembrar sueños y cosechar esperanzas”. La actividad se desarrolló en la cancha Monseñor Romero de la comunidad Santa Marta, en Cabañas.

Carmen Jovel, del equipo técnico de ADES Santa Marta, destacó que el Festival Utopía se ha convertido en una tradición para la organización. “Es un evento que realizamos cada año para visibilizar las luchas, las expresiones y las demandas de las juventudes”, señaló.

El festival ofreció una feria agroecológica, gastronomía comunitaria, presentaciones artísticas y diversas actividades dirigidas a jóvenes, mujeres y familias de Cabañas y Cuscatlán. ADES organiza esta iniciativa desde hace varios años en distintos territorios donde desarrolla su trabajo comunitario.

Utopía es un espacio cultural y social donde las juventudes comparten sus habilidades en arte, música, teatro y otras expresiones que reflejan las problemáticas que enfrentan. Este 2025 se llevó a cabo la duodécima edición, denominada “Sembrando Utopías, Cosechando Sueños”.

Este año, el festival incorporó un enfoque agroecológico y de soberanía alimentaria. Para ello, ADES articuló esfuerzos con su Programa de Soberanía Alimentaria, con el objetivo de integrar a productores de Cuscatlán, Chalatenango y Cabañas. La actividad reunió a unas 500 personas, entre jóvenes, agricultores, niñas, niños y público general.

Jovel subrayó que el espacio también tiene un carácter reivindicativo. “Buscamos que las voces de las juventudes sean escuchadas. En muchos territorios de Cabañas y otros departamentos, esta población enfrenta limitaciones para acceder a espacios de participación y sus derechos son vulnerados”, explicó.

Como parte del proyecto, ADES también desarrolla talleres artísticos y formativos con jóvenes de Suchitoto y comunidades históricas como Selena Ramos, Papaturro y Copapayo, que comparten con Santa Marta un fuerte vínculo con la memoria histórica.

