Solidaridad con Palestina

1 diciembre, 2025

Foto Ramón Suizo

Un colectivo salvadoreño de solidaridad celebró el pasado 29 de noviembre, el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina. El acto de solidaridad fue realizado en la Plaza Palestina, en la capital salvadoreña.

El colectivo salvadoreño manifestó su solidaridad con solidaridad con el pueblo palestino y su heroica resistencia frente a la ocupación y agresión del gobierno sionista israelí, apoyados por el imperialismo de los Estados Unidos.

Ante lo poca asistencia, el colectivo expresó que “los asistentes no  no nos dejamos desanimar, a veces pocos tienen que defender la dignidad para muchos”.

Los que no pudieron participar por los motivos que fueran, “pronto habrá otras oportunidades para los hoy ausentes para reivindicar su humanidad”.

 

