Más de 200 socorristas enfrentan la prueba acuática “El Paso del Hombre 2026”

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Saúl Méndez

Colaborador

Este domingo 15 de marzo, la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) realizó la tradicional prueba acuática “El Paso del Hombre 2026”, en su edición número 60, dedicada al doctor Carlos Humberto Henríquez, en reconocimiento a su trayectoria de 18 años dentro de la institución humanitaria y a su aporte al desarrollo de ediciones anteriores de esta emblemática actividad.

“El reto no era fácil, pero más de 200 valientes nadadores se sometieron a la máxima prueba de resistencia que se realiza en el país para el personal que resguarda las vidas de los salvadoreños en las épocas de vacaciones”, destacó la institución humanitaria.

Entre aplausos, los participantes que lograron completar la travesía desde El Puerto hasta El Majahual fueron recibidos uno a uno por los asistentes.

“Agradecemos a cada uno de nuestros miembros, instituciones de gobierno y aliados estratégicos por ser parte, un año más, de esta emblemática actividad”, destacó la institución.

La prueba también funciona como proceso de selección para aspirantes a guardavidas, quienes, al completar el reto, podrán integrarse a los equipos que brindan cobertura durante periodos festivos como Semana Santa, las fiestas agostinas y las celebraciones de fin de año.

Los participantes salieron en tres grupos con intervalos de 15 minutos. Según la institución, el objetivo de la prueba no es determinar un ganador, sino poner a prueba la resistencia y preparación de los guardavidas.

La competencia mantiene, además, la participación tradicional de representantes de la Cruz Roja Hondureña, lo que, según los organizadores, refuerza los lazos de hermandad entre ambos países.

Durante la jornada también se desarrolló un simulacro de rescate en aguas profundas, en el que socorristas especializados en atención prehospitalaria, miembros de la Unidad de Rescate y guardavidas trasladaron a una de las víctimas en helicóptero, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval de El Salvador.

La actividad del “Paso del Hombre” contó con el apoyo de la Fuerza Aérea, que participó con un helicóptero y personal especializado; así como de la Marina Nacional, que colaboró con un patrullero costero, dos unidades de superficie menor y dos motos acuáticas. Por su parte, la Policía Nacional Civil también contribuyó con la seguridad de los nadadores mediante patrullajes con motos acuáticas en la zona de nado. Todas las instituciones participaron activamente en la operación conjunta del simulacro de rescate acuático, demostrando a la población su capacidad de respuesta ante emergencias.

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