Incendio en Bambú City Center deja una persona fallecida

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Una persona falleció tras el incendio registrado en la tarde del sábado 14 de marzo en el centro comercial Bambú City Center, ubicado en la zona Rosa de San Benito, en San Salvador, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

El sargento de Bomberos Isaac Carranza informó inicialmente que el incendio dejó dos personas afectadas por inhalación de humo.

Las víctimas de esto fueron identificadas como Douglas Alexander Aguilar, de 25 años, y Vilma Ramos, quienes fueron rescatados inconscientes del interior del centro comercial.

No obstante, Douglas Alexander Aguilar, quien inicialmente fue rescatado del interior del establecimiento y trasladado de emergencia a un hospital por afectaciones por inhalación de humo, falleció pese a las maniobras de reanimación y a la atención médica.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento”, publicó la institución en sus redes sociales.

Aguilar fue trasladado al Hospital El Salvador por el Sistema de Emergencias Médicas 132, mientras que Ramos fue llevada a un centro asistencial por la Cruz Verde Salvadoreña.

El restaurante Típicos Margoth confirmó que el fallecido trabajaba en su sucursal ubicada en Bambú City Center y expresó sus condolencias a la familia.

Según Bomberos, la alerta del incendio fue recibida a las 12:43 del mediodía y las unidades llegaron al lugar 10 minutos después. Actualmente, inspectores de la institución investigan las causas del siniestro.

El fuego afectó cuatro comercios dentro del centro comercial y fue controlado por las autoridades.

En la emergencia participaron 19 bomberos y tres camiones extintores, además de personal del sistema nacional y municipal de Protección Civil de El Salvador, Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña y Cruz Roja Salvadoreña.

Testigos señalaron que el incendio habría iniciado en el área del Mercadito Gourmet, según relataron personas que se encontraban en el interior del centro comercial al momento del siniestro.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...