Manuel Flores dice que presupuesto 2026 debe ser transparente 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 30 de septiembre se cumple la fecha límite para que el Ministerio de Hacienda presente el presupuesto general de la nación 2026; en ese sentido, Manuel Flores, secretario general del FMLN, señaló que se debe reforzar la educación, salud y seguridad, así como hacerlo transparente, y que se escuche a la población.

El dirigente político del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), Manuel Flores, recordó en conferencia de prensa que el año pasado el Gobierno mintió al asegurar que el presupuesto 2025 estaba “completamente financiado”, es decir, sin necesidad de préstamo para financiar el presupuesto.

“Una vez más mintieron, sus palabras fueron que iba a ser un presupuesto 100% autofinanciado, sin préstamo, con la capacidad suficiente para enfrentar la situación de salud, educación, empleo, etc. Pues resulta que no. Fueron casi $2 mil millones de endeudamiento solo en el 2025. Faltan todavía 3 meses. No sabemos en qué va a terminar todo esto, porque hoy son las plenarias del endeudamiento, así se le llama hoy”, arremetió Flores.

Manuel Flores sostuvo que ahora, las preguntas que la gente se hace son: “¿con qué van a salir ahora? ¿Con qué tipo de cortina de humo? ¿Con qué tipo de propaganda y publicidad?”, a juicio del dirigente político, “todo es publicidad, todo es mentira: dijeron que era el presupuesto ´más esperanzador de la historia, el más innovador´, ´no vamos a tener necesidad de prestar nada´”. Sin embargo, el oficialismo le aprueba préstamos cada semana al Gobierno para incluso gasto corriente.

“Antes de presentar el presupuesto 2026, que mañana (hoy) finaliza por ley, quisiéramos escuchar a los diputados y al gobierno, dar una explicación del por qué no cumplieron lo que prometieron en el presupuesto 2025. Quisiéramos escucharlos y que no anden inventando cortinas de humo, ni persecuciones, ni meter presos a unos, ni comenzar a hacer juicios, porque son expertos en eso, en desviar la atención de lo que está ocurriendo”, ejemplificó Manuel Flores en conferencia de prensa de este lunes.

Flores sostuvo que la ciudadanía debe exigir transparencia al Gobierno. “Es importante que el presupuesto lo den a conocer, que lo transparenten, que digan en qué se van a gastar los impuestos del pueblo”.

“Aquí es el presupuesto generado por el impuesto de la gente, de todos los que pagamos impuestos. Ahí no sale nada de la bolsa ni del presidente ni de los ministros ni de los diputados ni de los alcaldes. Sale del bolsillo de todos los contribuyentes. Por eso es importante exigir transparencia del dinero que nosotros pagamos en los impuestos. Eso no sale del gobierno”, añadió el dirigente político.

A juicio de Flores, el área de Salud, Educación y Seguridad deben ser los rubros que se deben priorizar para el próximo año y, por lo tanto, se debe reflejar en sus presupuestos. También, alertó que se deben conocer los presupuestos de la Fuerza Armada, de publicidad y de Casa Presidencial.

“Hay que ver primero cuánto le van a dejar en el presupuesto de salud y educación, y también cuánto le van a aumentar a la Fuerza Armada, a Publicidad. Lo más importante es que nos den un informe de cuántas transferencias hubo hacia Casa Presidencial, hacia Comunicaciones y Publicidad. Eso quisiéramos saber”, expresó el dirigente de izquierda.

El político recordó que, en las legislaturas anteriores, al oficialismo, cuando se presentaba el proyecto de presupuesto, este era discutido en la Comisión de Hacienda, donde se citaban a funcionarios y a representantes de organismos nacionales que recibían fondos estatales.

“En los tiempos que fui diputado, se discutía, incluso, con organismos nacionales, con el pueblo, con comunidades, con luchadores por los derechos ambientales, derechos humanos. Incluso, periodistas tenían acceso al presupuesto y a las discusiones en las comisiones”, dijo el secretario general del Frente.

También, Manuel Flores señaló la importancia de conocer los salarios de los funcionarios; “quisiéramos saber en este presupuesto, cuánto gana cada ministro/funcionario”, comentó Flores en referencia a los funcionarios que dicen no ganar del erario público y trabajar “ad honorem”.

Se prevé que el Ministerio de Hacienda presente el presupuesto 2026 este martes; para luego ser enviado a la Comisión y hacer los estudios de las diferentes carteras de Estado.

