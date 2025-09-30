Impuestos de EEUU golpeará remesas a El Salvador

Compartir

Los migrantes tienden a priorizar el envío de las remesas como “mecanismos de subsistencia y solidaridad” con sus familias, pese a enfrentar mayores impuestos.

San Salvador/Prensa Latina

El impuesto del uno por ciento aprobado por el Congreso de Estados Unidos golpeará las remesas que se envían a El Salvador, estiman hoy fuentes especializadas.

Un informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) precisa que el gravamen sobre estas ayudas familiares reduciría al menos un 0.37 por ciento los flujos durante primer trimestre de 2026.

La Secretaría Ejecutiva señala que entre los resultados del análisis se describió que los migrantes tienden a priorizar el envío de las remesas como “mecanismos de subsistencia y solidaridad” con sus familias, pese a enfrentar mayores impuestos.

El documento señaló que la aplicación de un impuesto a las remesas de uno por ciento, se interpreta como el incremento del costo de envío en la misma magnitud, y reduce lo remesado entre 0.37 y 0.90 por ciento en el mismo trimestre que se aplique la medida con una significancia del cinco por ciento.

El Senado de Estados Unidos aprobó la implementación del impuesto sobre los envíos de las remesas, el 1 de julio de 2025.

Mientras la Cámara de Representantes dominada por los republicanos dio curso a la medida con 218 votos a favor para que sea ejecutada a partir del 1 de enero de 2026.

Con anterioridad el Grupo Cibest, casa matriz de Bancolombia, reveló que las remesas enviadas a cuenta disminuirían cerca de 30.1 millones de dólares en El Salvador, por el nuevo impuesto establecido en Estados Unidos.

