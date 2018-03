Magda Rodríguez la nueva productora del programa HOY

Compartir ! tweet





Steven Rosales

@SRosales_H

Aquí, haya, acá, también ahí y hasta donde estés vamos a ir y sabes porque, ¡porque HOY LO HACES TÚ! Así se escucha el nuevo promocional del programa matutino que ya tiene miles de reproducciones y cientos de comentarios por parte del público.

El 12 de marzo se descubre todas las sorpresas que ha estado preparando Magda Rodríguez para el nuevo y renovado programa Hoy.

“Yo llevo 20 años viéndolo es un programa que me gusta, admiro y respeto a los conductores, un programa que me entretiene y me hace las mañana seguramente como las de mucho” estas fueron las palabras de la nueva productora Magda.

Buscaran un contenido más diverso, en donde se enfocarán las temáticas de interés social, familiar entre otros. Habrá menos juegos pero volverá la revista matutina clásica, secciones más pequeñas para tener más interacción.

“Tendré la oportunidad de llevar un programa consentido que tiene 20 años al aire, en donde han estado los mejores productores de Televisa, la responsabilidad es para mí, es más bien aderezar más no de quitar” dijo Rodríguez

También se hará una reestructura de conductores la productora no quiere quitar a nadie pero si habrán nuevos, son muchos los nombres pero los posibles presentadores son: Mauricio Mancera, Fernando del Solar, Mimí integrante del grupo Flans. Además se quedan Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

“Queremos tener influencers pero vamos a tener platicas con algunos” puntualizó Magda.

La productora ya está en cuenta regresiva y atenta para escuchar las sugerencias de la población, este 12 de marzo descubriremos todas las sorpresas que tiene Magda, quiere dejar su toque y su sello en esta nueva producción.

“Los espero este 12 de marzo porque ¡HOY LO HACES TÚ!” Finalizó Magda Rodríguez