Hace algunos años escribí dos artículos denominados “Con ritmo tecleño”, en el que abordé la vasta producción de cantantes, grupos y orquestas en Santa Tecla a lo largo de su historia, los que en ocasiones trascendieron a nivel internacional.

Una de estas bandas vio la luz a mediados de 1966, integrado por adolescentes de la familia Marroquín, y algunos de sus amigos, bajo el concepto de la música de la nueva ola que, años más tarde daría paso a otra agrupación de la época.

Este conjunto fue bautizado con un nombre homónimo (igual), al grupo “The Ventures” fundado en Washington en 1958, con la diferencia que nuestros músicos se llamaron “Los Ventura Juniors” integrado en 1968 por Manuel Marroquín, René Marroquín, Sergio Cárcamo, Alirio Delgado, Armando Zepeda y Pedro García.

Dicha banda logró en poco tiempo agenciarse el cariño y respeto del público en cada una de sus presentaciones; un factor que influyó en el éxito del grupo fue su entusiasmo y la dedicación de sus integrantes, lo que los llevó a ser conocidos en tierras pinoleras, siendo del agrado de los hermanos nicaragüenses.

En su génesis, el conjunto se nombró “Ventura Juniors”, poco tiempo después deciden eliminar el segundo nombre y quedarse solo con el primero, impulsados por una imagen propia, lo que les trajo mucho éxito, ya que con ello demostraron confianza en sí mismos y seriedad como una agrupación “senior” (experta).

De acuerdo con conocedores en la materia, Los Ventura basaron su éxito en temas como la belleza de la ciudad, sus lindas mujeres, majestuosas elevaciones, el azul del cielo tecleño, edificaciones históricas, parques, entre otros, que sirvieron de inspiración en sus melodías.

Entre sus reconocimientos se encuentran, ser ganadores de 3 festivales de la nueva ola, uno de ellos patrocinado por la extinta YSU, el Teatro Nacional y el último realizado en Usulután, a parte de sus exitosas giras por tierras nicaragüenses.

En 1969 planean viajar a Costa Rica para alegrar el corazón de los ticos y de paso grabar algunas canciones originales. Los Ventura tuvieron como referentes a grupos de la época como The Beatles, The Young Rascals y The Creams de Gran Bretaña.

A inicios de los 70s el grupo se disuelve por lo que, su representante y organizador Adolfo Hernández (+), adquiere los instrumentos y derechos de marca, con el propósito de fundar a “Los Juniors de Santa Tecla” con su vocalista estrella Alirio Guerra, quien es hermano de la también cantante Glenda Gaby radicada en España.

Una vez más queda demostrado que Santa Tecla es la cuna de grandes artistas ¡Los Ventura Juniors, parte de nuestra identidad musical!

