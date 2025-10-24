Compartir

Percepciones ciudadanas

Marroquín, José Francisco. Democracia y gobernabilidad a nivel nacional: percepciones ciudadanas. Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO). El Salvador, 2024

Este trabajo original se centra en dos temas de interés para la sociedad salvadoreña en general: la democracia y la gobernabilidad. Con este ejercicio se ha tratado de conocer las percepciones de la ciudadanía residente en varias ciudades del país sobre los temas antes mencionados, importantes para el presente y futuro de El Salvador y, con base en ello, aclarar conceptos que sirvan para tomar decisiones en cuanto sean oportunas y pertinentes.

El documento se enmarca en el Proyecto para el Fortalecimiento de la Democracia y Gobernabilidad en El Salvador, que la Fundación para el desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) realiza con varios propósitos, como se transcribe a continuación: “Es importante se estudien, se analicen y debatan propuestas de reconstrucción y avance de la democracia, y que aseguren transparencia y democracia participativa, a nivel nacional y local, en la administración pública, en forma concreta, práctica, que aseguren que no será más de lo mismo”. Para FUDECSO, ello debe complementarse con la diseminación de información de interés nacional, con el fin de fortalecer la capacidad de análisis de la población, fortaleciendo la transparencia y la democracia pues un pueblo consciente es la mejor garantía para el Estado de derecho.

