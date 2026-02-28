Compartir

Santa Tecla, cuenta con destacadas glorias del deporte de antaño que, con su esfuerzo y dedicación ponen en alto el nombre de esta bella ciudad.

Hoy toca en turno a un grande del futbol de aquellas épocas que, con su habilidad innata en el manejo del balón, se ganó el respeto de propios y extraños, así como de los equipos donde militó, por lo que hoy conocemos brevemente su historia.

Mauricio René Cuellar Elías, nació en Santa Tecla el 12 de septiembre de 1938, fueron sus padres Boanerges Elías (+), y Carmen Cuellar (+). Cursó sus estudios de Tercer Ciclo en el Instituto Nacional José Damián Villacorta. En lo laboral se desempeñó en las extintas instalaciones del Beneficio Holanda.

Vivió su infancia en las cercanías de la residencia de don Rafael Guirola (+), por lo que a don René no era raro verlo jugar a la pelota en el Parque San Martín junto a sus amigos de barrio, deslumbrando a todos con su habilidad para el balón.

Su apelativo, proviene de su época de niño, cuando fue objeto de un corte de cabello disparejo que motivó la burla de un albañil de la familia Guirola, llegando dicho comentario a oídos de sus amigos quienes no dudaron en llamarlo con ese mote, a pesar de su molestia, debiendo lidiar con dicho sobrenombre.

Inició su carrera deportiva en el equipo Brasil de quinta división, el que era integrado por molineros, año más tarde don Manuel Gamero lo invitó a entrenar con el equipo del mismo nombre, pero de segunda división; lo que duró poco, debido a un altercado con otro jugador quién le provocó una lesión en el rostro, obligando a su progenitora a retirarlo del equipo, no sin antes externar su enojo al dueño del club él exalcalde Roberto Iraheta (+). Militó en el Juventud Victoria de José Daniel Uribe (+), quién al ser enviado a unas propiedades en el Volcán de San Salvador por parte del banco donde laboró, se desentiende del equipo lo que hace desaparecer dicho club.

René Cuellar junto a otros jugadores y a solicitud del exalcalde José Domingo Chávez fundan el equipo Lincoln de segunda división, siendo Alfonso Martínez su primer presidente de acuerdo con palabras de nuestro personaje. Meses después fue llamado por don Walter Soundy (+), a formar parte del Quequeisque FC, que recién había ascendido a la liga B bajo la dirección del argentino “Che David”.

Estando en el Beneficio Holanda recibió la convocatoria para ser seleccionado nacional en el primer NORCECA de 1963 realizado en nuestro país, donde Costa Rica se coronó campeón. Don René es el fundador del Papi Futbol de El Cafetalón, donde convergen grandes figuras del futbol de antaño. Puso fin a su carrera deportiva al contraer matrimonio con su esposa de toda la vida ¡René Cuellar, un grande del futbol nacional!

