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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Cuantas veces nos preguntamos sobre el origen de los portales en todas las ciudades del mundo; por lo que me avoco a una investigación realizada por la Universidad de Oriente en San Miguel, en la que se señala el inicio de estas estructuras provenientes de la arquitectura clásica.

De acuerdo con dicha investigación, son los frailes y arquitectos españoles quienes llevaron este concepto de diseño urbano de tipo europeo con el fin de organizar los centros de las nuevas ciudades indianas en forma de damero (cuadrícula). Lo anterior conllevó a que se construyeran soportales frente a los edificios principales (ayuntamientos y catedrales) para albergar mercados, ferias de productos y proteger a los comerciantes del sol y la lluvia.

Santa Tecla resalta por sus emblemáticos portales de más de 150 años de existencia; lo anterior se deriva de una investigación de los estudiantes de arquitectura de la Universidad Matías Delgado, en la que estas estructuras surgieron como solución arquitectónica y comercial tras la fundación de la ciudad llamada Nueva San Salvador en 1854, la que fue construida con el objetivo de albergar a los desplazados del terremoto de San Salvador de ese mismo año.

Los portales tecleños fueron edificados de acuerdo con el estilo colonial latinoamericano y neoclásico; estas edificaciones según los expertos poseen pasillos peatonales techados y sostenidos por columnas que se encuentran frente a las fachadas de las casas y locales comerciales. Más allá de lo arquitectónico estos surgieron como espacios de convivencia y comercio, protegiendo a los transeúntes del sol y la lluvia.

Lastimosamente algunos de estos sucumbieron al paso del tiempo y otros al terremoto del 13 de enero de 2001; lo que afectó su estructura original; tras la demolición de algunos de ellos como el Guirola y algunas restauraciones aún se mantienen en pie.

No puede olvidarse que estas edificaciones sirvieron de techo y cobijo provisional a cientos de cortadores chalatecos y de otras regiones en las temporadas de corta de café.

En su libro “Estampas Tecleñas”, el cronista Rafael Ruíz Blanco (+), evoca algunos famosos establecimientos en los portales Orozco, La Palestina, Orellana o Central, Guirola, Charur o del chino y Morales o Zablah que a continuación se detallan.

La Palma, Marimba Selecta, Teatro Orozco, Hilo de Oro, Farmacia Americana, La Palestina, La Nueva, La Zapatería del maestro Serrano, Ferretería El Sol, Tienda Rosita, Zapatería del maestro Enrique Castillo (+), la Equitativa, dos Refresquerías famosas por sus cinqueras, El Dragón, El Rubí, La Violeta, El Carmen, Farmacia La Nueva, Rin y la Turquesa entre otros.

Santa Tecla eres única e irrepetible en tu historia e infraestructura ¡Orgulloso de ser tecleño!

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