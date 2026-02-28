Ingleses en El Salvador:  Bloqueo de puerto de La Unión y ocupadas islas bahía de Conchagua

Compartir

Gaceta del Salvador en República de Centro-América San Salvador noviembre 9 de 1849

Los ingleses en Centro-América

“Para conocimiento de todo el mundo insertamos la siguiente nota del Sr. Cónsul de S.M.B por la cual tiene establecido el bloque en el puerto de La Unión y ocupadas las islas de la bahía de Conchagua. El año próximo pasado en los mesesa de ferias, estableció el mismo Cónsul otro bloque, y solo lo levantó después de habérsele reconocido 60,000 pesos cuyo pago se está haciendo anualmente – Ahora pretende el reconocimiento injusto de 29,000 pesos y no solo está bloqueando, sino que tiene ocupada parte de nuestro territorio por esa miserable suma, que por ser tan notoriamente injusta su procedencia, el Supremo Gobierno ha creído que daría un escándalo público reconociéndola- Hay entre ellos asuntos que han sido resueltos por los tribunales de justicia en todas las instancias, cuyas sentencias son muy respetadas en el país, y pretenden el Sr. Cónsul que el Ejecutivo las anule y devuelta lo que en virtud hayan percibido los que vencieron jurídicamente. Hay otros que proceden de causas de contrabando, que también han sido sus autores condenados por los tribunales de pago, y ahora exige la devolución por parte del Gobierno. – Tales vejaciones, tales injusticias, no tienen ejemplar en la historia, y exigen por lo menos que en alta voz las denunciemos ante la civilización del presente siglo. – Quizás no habrá alguien que nos escuche ¡, Talvez habrá alguien que apruebe estas violencias o las vea con indiferencia; pero nosotros resistiendo estos atentados escandalosos no mancharemos con el sello de la ignominia el nombre americano. – Los perjuicios que causa la Inglaterra con tan desusado bloqueo, no solo refluyen sobre el comercio del Estado, sino sobre otras naciones neutrales que ignorando este nuevo derecho gentes, vienen con confianza a nuestros puertos. – No se da previo aviso, no se respeta ningún pabellón y no se ve mas que la fuerza brutal empleada contra Estados inermes obrando a discreción. – Para los reclamos no se emplea aquel lenguaje culto y decoroso que conviene a las partes que disputan, sino aque se usan palabras imperantes y depresivas aun al Gobierno mas insignificante del mundo. – Sin embargo, el Supremo Gobierno del Salvador está dispuesto a agotar todos los medios que le dicta su prudencia a fin de evitar males a su patria con este objeto ha nombrado al Sr. Lic, D.J. Miguel Montoya y al Sr. D. Juan Antonio Alvarado de comisionados para que entendiéndose con el Cónsul Chalfield, hagan el último esfuerzo por terminar de una manera honrosa estas desavenencias. – El negocio es grave y de muy trascendentales consecuencias: cualquier partido que se adopte tiene dificultades, y el Supremo Gobierno desea tratarlo sin precipitaciones y examinándolo detenidamente por todos los aspectos. – Hay motivos para presumir que no es la miserable suma que se reclama la causa de tantas depredaciones, sino son miras mas grandes y diferente orden las que impulsan estos movimientos, – Todas las naciones deben y con ninguna se obra de la manera que con Centro-América. – Hace muchos años que estos reclamos están pendientes y los viene a agitar ahora en los momentos precisos en que se trata de la apertura del canal; una serie de hechos hostiles no interrumpidos demuestran muy claramente que hay otra idea de ese comportamiento; porque no solo nos suscitan cuestiones de deudas, sino de diferente naturaleza. – Se tomaron con pretexto de protección al indio mosco, el puerto de San Juan de Nicaragua y con el de deudas se han apropiado de todas las islas del Golfo de Conchagua, de manera que aun arreglados los reclamos no quedamos a cubierto de nuevos vejámenes el año venidero y todos los demás. – Este modo de existir no puede ser duradero y es necesario que todas inteligencias del país se ocupen asiduamente de buscar un remedio eficaz a tanta depredación e injusticia. – El primer paso debe ser unir otra vez a la nación y darnos un gobierno general, que teniendo más respetabilidad pueda tomar mejores y mas eficaces medidas, porque mientras permanezcamos aislados y divididos no encontraremos en ninguna parte el apoyo que necesitamos, – En los números siguientes iremos publicando todos los demás documentos referentes a este grave e importante negocio.

Traducción

A bordo del buque de guerra de S.M.B, Gorgon: Unión 26 de octubre de 1849 – Número 18 -Señor. – La evasiva y poco satisfactoria contestación que después de una demora de 16 días, U. ha tenido orden de dar a mi demanda sobre que se haga justicia a los reclamos que tengo puestos en favor de súbditos de S.M. que han sido agraviados, me obliga a manifestar a U. para conocimiento del Sr. Presidente del Estado del Salvador, que desde este día en adelante, un estrecho bloques queda puesto en el Puerto de La Unión por fuerzas de su S.M.B. esto sin perjuicio de cualquier otras medidas coactivas que las circunstancias puedan exigir hasta obtener reparación.

Tengo también que declarar a U. en nombre de la Reina, que hasta el pago final a todos los reclamos británicos y hasta el pago final de todos los reclamos británicos y hasta que una disposición menos hostil se muestre hacia los intereses de las nación por el Gobierno del Salvador, sin lo cual las relaciones entre los dos países no pueden mantenerse útilmente, todas las islas de esta bahía, pertenecientes al mismo Estado del Salvador, especialmente Meanguera, Conchagüita, Punta de Sacate y Pérez quedan tomadas en prenda, no pudiendo bajo estas circunstancias ser cedidas ni enajenadas con pretexto alguno

Tento el honor de ser de U. Atento y s.s. Federico Chalfield.

Al Sr. Secretario principal del Gobierno del Estado del Salvador

Inglaterra invade islas de El Salvador

“Otra vez los ingleses en Centro-América”

“Hace tiempo que nuestros lectores están informados por los periódicos tanto del país como extranjeros, de las miras que la Inglaterra tiene sobre los puntos principales del litoral de Centro América por donde puede practicarse la apertura del canal para la unión de los mares, y por lo mismo no extrañarán todos los pasos que cada día se dan con ese objeto.

“El descubrimiento de las riquezas de Californias y la necesidad de abrirse un pronto y cómodo paso hacia estas regiones auríferas, ha hecho abortar en estos días los viejos planes que desde mucho tiempo ha se meditan. En los momentos en que Norte América se ocupa de la apertura del canal y que se han firmado contratas sobre esta importante empresa, la Inglaterra hace uso de sus cañones para ocupar de hecho todas las islas que de hallan en las inmediaciones y una parte de litoral más importante para la canalización. Ha tomado en el Estado de Honduras, enarbolando el pabellón británico y con fecha 26 de octubre ha ocupado de la misma manera con sus fuerzas navales las islas de Manguera, Martín Pérez y Sacate del Estado del Salvador en la bahía de Conchagua y establecido un riguroso bloqueo en el puerto de la Unión con la mira de destruir, la rica feria de la Paz que se celebra en San Miguel, todo con el derecho del más fuerte y sin el más pequeño asomo de justicia. El Supremo Gobierno acaba de publicar todos los documentos que ponen de manifiesto la injusticia con que a El Salvador se le quiere exigir el reconocimiento de imaginarias deudas que se le cobran, y el no prestarse a cuanto se le pretende exigir, es el único motivo ostensible de tan escandalosos procedimientos.

La cuestión es grave, es trascendental y lleva invivita la independencia de Centro América. No son los pocos miles de pesos que se deben lo que más importa en la cuestión, es la ocupación material de varios territorios que hace tiempo codician para sus miras particulares, el verdadero objeto de las usurpaciones que estamos presenciando: es el desarrollo de un plan grande mucho tiempo meditado en que ahora nos llama la atención. Más en medio de tanto conflicto, vemos ya la mano protectora de una poderosa república obrar en nuestro favor. La cuestión no será tratada solamente entre el fuerte y el débil, sino que se verificará con la intervención de una gran potencia que apoyará nuestros derechos y los sabrá sostener. En los números inmediatos publicaremos los documentos oficiales referentes a esta gran cuestión; mientras tanto deben estar seguros los salvadoreños de que el Supremo Gobierno nada hará que mengüe la dignidad y soberanía de El Salvador: que conservará ilesos sus derechos y hará cuanto conduzca para arreglar ventajosamente estas cuestiones. Tal vez nuestro comercio sufrirá alguna interrupción, pero esto nada importa cuando se trata de la independencia del país y de sostener grandes intereses generales. No ha bastado la escandalosa ocupación militar de San Juan de Nicaragua y de otros muchos puntos de la costa del Mosquito, sino que se ejecutan nuevos atentados, nuevas usurpaciones, nuevos insultos a la soberanía de estos Estados, nuevos reclamos y nuevas vejaciones solo porque somos débiles y ellos fuertes. Tiempo vendrá y no está lejos, de que tantas demasías tengan su debida reaparición”.

Gaceta del Salvador en la República de Centro-América San Salvador, noviembre 2 de 1849.

