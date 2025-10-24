Fuerza Armada de Venezuela rechaza llamamiento de derecha fascista

Compartir

Caracas/Prensa Latina

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó hoy el llamamiento de sectores de la derecha fascista radicada en el exterior a una invasión contra Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones a lo largo y ancho de todo el país los jefes de las Zonas Operativas de Defensa Integral, acompañados por la Milicia Nacional y organismos de seguridad, expresaron su repudio al respaldo abierto de esos grupos a las acciones de agresión por el Gobierno de Estados Unidos.

Afirmaron que el llamamiento a bombardear la patria y la incitación al asesinato del Comandante en Jefe y presidente constitucional electo por el pueblo, constituye una grave amenaza a la soberanía nacional y rechazaron “cualquier ofensa contra las autoridades legítimas”.

Los mandos militares en sus mensajes afirmaron que quienes promueven agresiones y la guerra demuestran ignorancia por la vida y serán juzgados como traidores a la patria ante la justicia.

Calificaron, asimismo, el pronunciamiento de la derecha fascista como acto injerencista, fascista, miserable y deplorable “contra el digno pueblo venezolano”.

Los mandos de la FANB recordaron que esa oligarquía históricamente promovió invasiones contra la patria para resguardar sus propios intereses, lo cual consideraron un acto de desprecio y cobardía.

“Solicitar un bombardeo para asesinar a nuestro Comandante en Jefe trasgrede la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional”, aseveraron.

Ratificaron que los venezolanos “defenderemos de manera imperante e irrestricta” la paz, la independencia y soberanía.

“Estamos decididos a ser libres y ningún poder del mundo podrá subyugar al pueblo de Venezuela”, reafirmaron.

En declaraciones a medios de prensa internacionales en España, donde radica el prófugo de la justicia venezolana y fundador del partido de derecha Voluntad Popular, Leopoldo López estimó “correcto y necesario el despliegue” de Estados Unidos en el Caribe y poder “identificar objetivos dentro de Venezuela”.

“Creo que es correcto que no solamente se haga esa presión en mar, como ya ha sucedido con varias embarcaciones, sino que eso pueda avanzar a objetivos dentro del territorio nacional”, subrayó.

El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino llamó canallas y cobardes a esos sectores que llaman desde fuera a la guerra, y subrayó que son actitudes aberrantes y guerreristas la imposición de la fuerza para alcanzar los medios.

Los denominó “esclavos y súbditos de quinta columna” y apuntó que es muy fácil llamar desde los barrios más lujosos donde viven a la agresión, “en un verdadero acto de cobardía”, recalcó.

Padrino aseguró que la FANB no va a permitir nunca un gobierno arrodillado, esclavo y genuflexo a los interés de Estado Unidos; afirmó “somos un país libre construido con mucho sacrificio y estamos ante la amenaza militar nunca antes vista en 100 años”.

