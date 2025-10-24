Romeo Rodríguez explica que el mayor presupuesto 2026 del MOP es para inversión pública

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que para el ejercicio fiscal 2026, la institución ha solicitado un monto de $934,806,478, lo que representa un incremento de más de $210 millones respecto al presupuesto aprobado para el 2025, la mayoría de estos fondos son para inversión pública.

El titular del MOPT, Romeo Rodríguez, explicó que del total solicitado, $366,364,728 provendrán del Fondo General de la Nación, $559,601,750 de préstamos externos y $8,840,000 de donaciones.

La mayor parte de los recursos ($922,535,769) se destinará a inversión pública, mientras que $12,270,709 cubrirán gastos de funcionamiento, informó el funcionario en la instancia legislativa. También destacó que dentro del proyecto presupuestario se incluyen $60,003,595 para el Subsidio al Transporte Público de Pasajeros, destinado a mantener estables las tarifas que pagan los usuarios y garantizar la continuidad del servicio en todo el país.

Él recordó que el MOPT cuenta con instituciones adscritas a las que se transfieren parte de los fondos, como el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) y la Autoridad Nacional de Recolección de Desechos Sólidos, que en conjunto administrarán $109,370,434.

Asimismo, se prevé la transferencia de recursos a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que ejecutará en 2026 proyectos por un monto de $167,651,290, enfocados en mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento en todo el territorio nacional.

Rodríguez explicó que varios de los proyectos contemplados para el ejercicio fiscal 2026 ya se encuentran en ejecución; sin embargo, los fondos solicitados servirán para realizar los pagos correspondientes al personal y a la maquinaria utilizada en las distintas obras.

Entre los principales proyectos que se desarrollarán el próximo año destacan: la construcción de la Carretera Los Chorros por un monto de $110 millones, uno de los proyecto emblemático que busca “modernizar” una de las vías más transitadas del país y mejorar la conectividad entre el occidente y el centro del territorio nacional. También se encuentra el Bypass de Apopa, que conectará la Carretera de Oro con la Troncal del Norte con un monto de $74.1 millones. El objetivo es agilizar el tráfico vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en la zona norte del Área Metropolitana de San Salvador.

Se pretende ampliar la carretera desde playa El Obispo hasta playa El Zonte, sobre la vía turística Surf City (Fase 1) por un monto de $40 millones. La intervención contempla la ampliación de dos a cuatro carriles, construcción de tres retornos y seis puentes, aceras, ciclovía, bahías para autobuses, miradores y zonas de estacionamiento. También, tiene en agenda la reconstrucción del mercado municipal de Santa Ana (edificios 1 y 2) por un monto de $24.4 millones. También, el mercado de San Miguel por un monto de $17.2 millones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...