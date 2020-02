“Los tratamientos van mejorando en ser más eficaz y con menos efectos secundarios”: Dr. Castellón

Yaneth Estrada

El 4 de febrero se conmemoró como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y el 15 el Día Mundial del Cáncer Infantil; en ese marco, compartimos una entrevista con el doctor Ignacio Castellón, director del Departamento de Radiología del Memorial Hospital System (Memorial Healthcare System) en Hollywood, Florida, Estados Unidos, sobre avances, tratamientos y riegos de padecer esta enfermedad que afecta, según la OMS, a más de 14 millones de personas

-¿Existen avances en materia de tratamiento del cáncer?

Hablar del cáncer es un tema bien complejo y complicado, porque hay que tomar en cuenta que el cáncer no solo es una enfermedad, sino que primeramente debemos entender que cada ser humanos es diferente, como su ADN, por eso existen más de mil tipos de cáncer, que tiene su propio ambiente genético que también causa diferentes síntomas y consecuencias; pero en general, con ese conocimiento a nivel genético, no solamente del ADN del ser humano, estamos viendo que tenemos mayor conocimiento de lo que es la enfermedad y los avances van progresando. Actualmente, los tratamientos se van mejorando con respecto a ser más eficaces y con menos efectos secundarios; yo me dedico más al tratamiento de radiación que ahora es más enfocado. Muchas veces estamos hablando de los avances tecnológicos con respecto a los equipos, de las máquinas que dan la radiación. Hoy en día sabemos que podemos o somos capaces de sacar o de hacer estudios para identificar exactamente dónde está el cáncer localizado de nuestro paciente y, de esa forma, utilizar los equipos modernos de radiación para dirigir la radiación directamente al cáncer para sacar mejores resultados, teniendo menores efectos secundarios. En el tratamiento de radiación tradicionalmente siempre se daban radiación a la mayor parte del cuerpo y eso causaba mucha toxicidad, pero ahora vamos a ser más específicos y dirigidos, enfocándose específicamente donde está el cáncer con el rayo láser

-¿El cáncer llega a cualquier edad o existe alguna de mayor riesgo?

Lamentablemente, el cáncer es una enfermedad que se puede desarrollar en cualquier edad. Hay ciertos cánceres que son un poco más comunes en la población pediátrica, en niños; sin embargo, hay otros tipos de cáncer que, por lo general la mayoría, los vemos en adultos, aún así no hay una edad mínima en que uno pueda tener cáncer, ni siquiera a una edad máxima o mínima. El cáncer es una enfermedad de los genes del ADN, es tu cuerpo atacándose a sí mismo, son muchas mutaciones que se pueden formar con el tiempo a nivel genético y esos cambios en los genes pueden causar el desarrollo de un cáncer o el cáncer en sí mismo. También está cambiando la perspectiva de un diagnóstico de cáncer; ahora ya no es tan cierto que sea un final trágico o muerte, existen experiencias de personas que han sido curadas y creo que se ve mucho.

-¿En qué momento debemos acudir a un especialista o consultar?

El tamizaje que sabemos para ciertos casos de cáncer es hacer estudios para encontrar algún tipo (de cáncer) en una etapa bien localizada; por ejemplo, en las mujeres el cáncer de mama, entonces sí es recomendable que a partir de los 40 años, al menos en los Estados Unidos, se debe hacer una mamografía para encontrar si hay o no un tumor maligno. Lamentablemente, también existe altos niveles de cáncer del colon, antes era a partir de los 50 años para hacerse una colonoscopía, pero ya estamos bajando los requisitos a la edad de 45. Porque sí estamos viendo una alta tasa de incidencia de cáncer de colon en gente joven. También está el aumento en cáncer de mama y cérvix o cuello uterino. Acá es importante para las mujeres ver a su ginecólogo para hacerse un Papanicolau porque el cáncer del cuello uterino es un cáncer que sí es prevenible, solamente con un Papanicolau se puede encontrar en una etapa bien temprana que no requiere tratamiento y se quita con quimioterapia y radiación, y se puede hacer con cirugía, pero digamos que hay ciertas cosas que la persona puede hacer para controlar su salud ahora. Hay otros tipos de cánceres que lamentablemente no hay ningún tipo de estudio que se pueda hacer para detectarlo de una forma bien temprano; lo que sí, siempre es importante ver a su médico quizás una vez al año y si notan algún cambio en la manera que se sienten o se está bajando de peso de una forma inexplicable o si tienen algún nuevo dolor o molestia, o si siente algo más en el cuerpo, no sería mala idea ir a ver a su doctor para solamente estar seguro de que no sea algo más preocupante.

-Ustedes vienen al país impartir un seminario sobre el cáncer de mama y cáncer de pulmón y sus avances, ¿me puede explicar un poco lo que están haciendo?

Yo, personalmente, me estoy enfocando en esta charla en este congreso más sobre los nuevos avances y tratamientos del cáncer de pulmón y también los linfomas; sin embargo, también trato a muchos pacientes con cáncer de mama. Lo más importante en materia de avances, en radioterapia, que es lo que conozco, lo estamos viendo con los equipos modernos de tradición, podemos enfocar la radiación de una forma bien precisa y bien exacta; por ejemplo, los pacientes que quizás tienen cáncer o nódulo en el pulmón, que sea de 2 cm, somos capaces hoy en día, con la tecnología, de dirigir la radiación directamente a este nódulo y con la radiación, sin cirugía, matar ese cáncer y lograr controlar la enfermedad y estamos hablando con niveles de control y de curables del 90 %. Claro que esas son cosas que tienen una etapa bien limitada.

-¿El Salvador cuenta con este tipo de equipo o es viable dentro del Sistema Público de Salud?

En toda Latinoamérica están utilizando este tipo de equipos; acá también -poco a poco- se cuenta con estos equipos en el Sistema de Salud Pública, en el Seguro Social; sin embargo, hay otros equipos (más nuevos) que son quizás más costosos que no se encuentran en el país; como tratamiento de protones, que se encuentran en los Estados Unidos, pero esta es una tecnología que es costosa y requiere muchos recursos económicos para tener.

-¿Cuales podrían ser los tipos de cáncer más comunes en El Salvador o la región?

Creo que los casos de El Salvador y Centroamérica son muy similares, y los más atendidos son cáncer de cuello uterino en la mujer, que es prevenible, si se hace la prueba de Papanicolau y el cáncer de mama. También lo que se ve más de Centroamérica y no en Estados Unidos es el cáncer de estómago, a veces puede ser a base de una bacteria o de la alimentación y, en los hombres, el cáncer de la próstata, que se ve con una edad muy alta incidencia de cáncer de próstata. Nosotros estamos dando charlas en toda en toda América Latina y nuestro hospital está colaborando mucho para actualizar conocimientos y garantizar mejores tratamientos para el cáncer, esto podría mejorar la calidad de vida de muchas personas.