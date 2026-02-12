«Los Rostros de Cristo»: una colección inspirada en el  evangelio

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Un total de 35 pinturas y una escultura forman parte de la nueva exposición en la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla, España, titulada «Los Rostros de Cristo. De Toledo a la Santa Iglesia de la Catedral de Sevilla».

Isabel Gamero, conservadora de Patrimonio de la Catedral de Sevilla argumentó que el rostro de Cristo ha sido a lo largo de los siglos un fuente inagotable de inspiración, tanto para los artistas como para la feligresía.

«Está exposición se hace desde una mirada renovada, a través de una cuidada selección de obras contemporáneas, que ofrecen nuevas interpretaciones sobre el rostro de Cristo», afirmó.

Sobre la exposición se destacan las palabras del ya fellecido papa Benedicto XVI, quien en 2009 externó que la escultura y la pintura, en el arte de siglos pasados, estaban destinadas a suscitar profundas impresiones en el alma, capaces de invitar al hombre a una vida de virtud y a la búsqueda del bien.

«No se trata, por tanto, de una belleza estéril, sino de un arte que se abre como una puerta hacia un camino que conduce al cielo y acompaña a los fieles más allá de la rutina de la vida cotidiana», Benedicto XVI, Q.D.D.G.

Las obras que forman parte de la colección pertenecen a Steen Heidemann, las cuales surgen de una constante conversación con artistas contemporáneos y que también presentan una diversidad de lenguajes y procedencias culturales.

En la galería se pueden apreciar obras que llevan como título: «Cristo despojado de sus vestiduras», «Soy el alfa y la omega», «Vía Crucis», «Cristo resucitado en el sepulcro», «Estaciones de la cruz», «El momento de la muerte a la luz de Cristo redentor», «En triunfo de la eucaristía sobre el pecado», «La sagrada familia», «El cordero de Dios, salvardor de la humanidad, entre otras». Todas ellas con un objetivo, de evangelizar, especialmente a las generaciones más jóvenes.

Desde el 7 de febrero al 7 de abril del año en curso, los visitantes de la catedral de Sevilla las podrán apreciar. Estás destacan en tres apartados, la primera; dedicada a Cristo, recorriendo su pasión, muerte y resurrección, la segunda está inspirada en La Sagrada Familia, y la tercera está dedicada a los hábitos, orgullo de la iglesia, representadas en la figura de San Juan Pablo II.

Marcelino Manzano, canónigo delegado de medios también hace énfasis en que la colección «Los Rostros de Cristo» nace como una Acción de Gracias a Dios.

En ella se promueve el acto de fe, mismo dónde Heidemann destaca los valores religiosos y que por ende la figura de Cristo no solo son meros recuerdos del pasado, sino más bien hoy son parte de un valioso arte sacro contemporáneo, y que la fe se vuelve una «perla», de gran valor dentro de un tesoro escondido, tal como lo define el evangelio, explicó Manzano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...