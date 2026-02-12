Organizaciones argentinas impulsan campaña solidaria con Cuba

Compartir

Buenos Aires/Prensa Latina

Organizaciones argentinas acordaron iniciar una campaña solidaria con Cuba ante la agresión económica a la que está sometida por Washington, la cual incluye recolectar donaciones para la compra de paneles solares, insumos médicos y alimentos.

Un acta a la que tuvo acceso Prensa Latina precisa que los participantes “hacen un llamado amplio al conjunto del Pueblo Argentino y a sus estructuras políticas, sociales, sindicales, ante el criminal y genocida aislamiento al que está siendo sometida Cuba por el gobierno del presidente Donald Trump”.

Las donaciones será dedicadas a la compra de paneles solares, insumos médicos y alimentos, además, se realizarán eventos culturales y políticos y se preparará una carta para presentarse en la ONU, una manera de brindar nuestro apoyo concreto al pueblo de Cuba, añade la nota.

La convocatoria la lanzó en principio la dirección del Partido Comunista Argentino y la abrazaron gremios, organizaciones sociales, intelectuales, académicos. La Casa de la Amistad Argentina-Cubana acogió un encuentro de referentes de esos colectivos que definieron un plan de acción solidaria.

“Convocamos a incorporarse a esta campaña de solidaridad urgente en demanda del cese inmediato de las medidas anunciadas por Washington considerando a Cuba un peligro y una amenaza contra la Seguridad de Estados Unidos, una verdadera falacia”, recalca el acta del encuentro.

Cuba no representa –asevera- amenaza alguna para Estados Unidos ni para país del mundo alguno, al contrario, a través de su internacionalismo ha brindado servicios de salud, educación y cultura a numerosos pueblos en sus 67 años de revolución.

En estos momentos la administración Trump se esfuerza en bloquear todas las vías marítimas con la intención de impedir que le llegue petróleo, “sin lo cual ya Cuba no puede subsistir, ni comida ni medicamentos, provocando una situación de desastre humanitario”, advierte el comunicado.

A su vez, demanda la anulación de la Orden Ejecutiva que considera “amenaza inusual y extraordinaria” del gobierno cubano a la seguridad y la política exterior estadounidenses, y retire a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo.

También exige el levantamiento de la prohibición a los países proveedores de entregar petróleo a Cuba, del “genocida bloqueo que por más de 65 ha sometido al pueblo cubano”.

El acta la firmaron las dos Centrales de Trabajadores de Argentina, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, los partidos Comunista y Solidario, la Asociación Americana de Juristas, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la Asociación de Taxistas de Capital y el Movimiento La Dignidad.

También se sumaron a la campaña la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Nuestra América Movimiento Popular, Corriente Nuestra Patria, Peronismo 26 de Julio, Brigada MST/TeleSur, Frente de Liberación Agustín Tosco, Área de Estudios sobre Cuba CEFMA, CAPAC, MOPASSOL, Unión de Mujeres de Argentina, Corriente Política 17 de Agosto y Jubilados en Lucha.

El presidente de la Casa de la Amistad, Rubén Zaccaro, afirmó que otras agrupaciones e instituciones se sumarán a la campaña solidaria por Cuba.

