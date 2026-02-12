Movimiento SOL busca reclutar profesionales para incidir en la política salvadoreña

Compartir

El periodista salvadoreño Erving Ortiz, radicado en estados unidos, anunció la creación del movimiento ciudadano denominado Sociedad Organizada por la Libertad (SOL), el inició un proceso de reclutamiento de profesionales salvadoreños dentro y fuera del país, con el objetivo de impulsar la participación política y proponer candidatos para las próximas elecciones. El partido político con el que SOL hará una alianza es el Frente Patriótico Salvadoreño (FPS).

La iniciativa, dijo Ortiz en Encuentro con Julio Villagrán, pretende “convertirse en un espacio de articulación social que contribuya a democratizar el acceso a los cargos públicos”.

El movimiento es impulsado por salvadoreños residentes en Estados Unidos y en el territorio nacional, aclaró Ortiz, tras afirmar “sentirse preocupado por la situación política y económica del país.

La organización no pretende convertirse en partido político, sino en una instancia ciudadana que evalúe perfiles y promueva a personas “idóneas y probas” para participar en la política, añadió Ortiz.

Según explicó, el proyecto contempla la creación de una plataforma digital donde los interesados podrán enviar su currículo para ser evaluados por un consejo asesor. Este órgano se encargaría de analizar la trayectoria, capacidad profesional y antecedentes de los aspirantes, con el fin de garantizar que cumplan requisitos éticos y técnicos para el ejercicio de la función pública.

Entre los criterios señalados se encuentra la capacidad de debatir, la preparación profesional y la ausencia de antecedentes políticos cuestionados. El objetivo, de SOL es abrir oportunidades a ciudadanos que no forman parte de estructuras partidarias tradicionales, pero que desean participar en la vida pública.

Los promotores de SOL señalaron que la iniciativa surge ante lo que consideran una falta de unidad en la oposición política y una ausencia de alianzas entre partidos. A su juicio, los desacuerdos entre dirigentes y organizaciones han impedido la construcción de una alternativa sólida frente al oficialismo.

En ese sentido, cuestionaron recientes declaraciones de líderes partidarios que descartan alianzas con otras fuerzas, en refeencia al presidente de ARENA, Carlos García Saade, que se contradice cuando llama a la unidad ciudadana. Según, Ortiz, esta contradicción refleja la falta de coordinación estratégica dentro de la oposición.

Además, expresó preocupación por temas económicos y sociales, como el aumento de la pobreza y las propuestas relacionadas con la edad de retiro para jubilarse, anunciada el martes. A su juicio, la población enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas, mientras observan lo que consideran un uso ineficiente de los recursos públicos.

Los impulsores del movimiento también pusieron en duda la confiabilidad de algunas encuestas de opinión, particularmente aquellas realizadas por vía telefónica, en referencia a la reciente encuesta de La Prensa Gráfica.

Ortiz expresó que en el actual contexto político, muchas personas podrían sentirse inseguras de responder con libertad a ese tipo de consultas.

Respecto al proceso electoral, indicaron que buscan tener presencia en centros de votación del exterior, especialmente en Estados Unidos, donde reside una importante comunidad salvadoreña. Según sus estimaciones, para los próximos comicios se habilitarían alrededor de 90 centros de votación en ese país, lo que representaría un incremento en comparación con elecciones anteriores.

El movimiento pretende colaborar con un partido político ya inscrito para canalizar las candidaturas de las personas seleccionadas. De acuerdo con declaraciones de Ortiz, esta alianza permitiría, también, contar con las credenciales necesarias para participar en los centros de votación y tener presencia durante el proceso electoral.

Los organizadores señalaron que ya sostienen acercamientos con una fuerza política para concretar esa colaboración, aunque insistieron en que SOL no se convertirá en partido. Recalcaron que su función será la de servir como puente entre la ciudadanía y las estructuras partidarias, proponiendo perfiles evaluados previamente.

Asimismo, explicaron que las personas que integran el movimiento no buscarán cargos públicos, sino que actuarán como garantes del proceso de selección. El propósito, afirmaron, es fomentar una participación más amplia de la sociedad civil y reducir las barreras de entrada a la política.

El partido político con el que estamparán SOL la alianza es “el Frente Patriótico Salvadoreño (FPS), el del indio. Ellos nos buscaron ayer (martes 10 de febrero), por ello vamos a formalizar un encuentro donde con podamos ofrecer los candidatos que nosotros vamos a capitalizar, y que vamos a evaluar previamente para promoverlos”, puntualizó.

El proyecto, según sus impulsores, se encuentra en fase de organización y en los próximos días se habilitará el sitio web donde comenzará el proceso de recepción de candidaturas. La iniciativa pretende captar a salvadoreños interesados en participar en la vida pública, tanto dentro del país como en la diáspora.

Con este planteamiento, el movimiento SOL se suma a los esfuerzos ciudadanos que buscan incidir en la política nacional desde espacios no partidarios, en un contexto marcado por el predominio del oficialismo y la fragmentación de las fuerzas opositoras. Sus promotores aseguran que la meta es contribuir a la construcción de una alternativa política basada en perfiles técnicos y en la participación organizada de la sociedad civil.

