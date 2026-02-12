Diputados alemanes piden respeto a los derechos humanos en El Salvador

Compartir

Göyak Akbulut y Max Lucks, diputados del Parlamento Federal de Alemania, sostuvieron un encuentro con líderes de organizaciones sociales y de derechos humanos, en la Casa Comunitaria Obispos Medardo y Abelina Gómez, para conocer de cerca las luchas que hacen en el territorio. Los parlamentarios informaron que todo lo recabado se hará eco en el parlamento y en la sociedad alemana.

Max Lucks informó que los diálogos que han podido tener con la sociedad “duelen”, ya que hay salvadoreños que tienen alguna persona detenida o que han perdido a un familiar. “Es importante compartir que sí hay esperanza, es importante ver personas que sí están trabajando por ello”, añadió.

En el encuentro, diversos líderes y lideresas compartieron su clamor con los diputados alemanes, una de ellas fue Eneyda Abarca, madre del joven desaparecido, Carlos Ernesto Santos Abarca. “La familia estamos viviendo una situación constante de tortura que está siendo provocada por el Estado salvadoreño (…) las autoridades son completamente omisas, negligentes y pasivas; le hablo desde mi experiencia; mi hijo tiene 4 años desparecido”, planteó Abarca al diputado, a quien le pidió que lleve su voz a Alemania y que no crea en la narrativa del discurso gubernamental.

Vicente Cuchillas, docente universitario, preguntó al diputado alemán sobre la imagen que se tiene de El Salvador en la opinión pública de Alemania. Max respondió que el tema está dictado por la política exterior, y actualmente lo que se muestra es que es una oficina prolongada de lo que Donald Trump quiere, “no es lo que podemos ver aquí que ya conocemos las realidades”.

Ana Cisneros, una ciudadana que ha liderado la lucha para evitar la destrucción de la Finca el Espino por la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), también le planteó la problemática a los diputados. “En definitiva, necesitamos el acompañamiento de tu Embajada. Necesitamos que expreses tu preocupación de forma oficial a las autoridades salvadoreñas por la situación de nuestros bosques, particularmente por la construcción del CIFCO en una zona de recarga hídrica, que recomiendes públicamente la suspensión de intervenciones cuando no hay evaluaciones de impacto medioambiental”, pidió Cisneros al diputado.

Gloria Anaya, del colectivo de Derechos Humanos “Herberth Anaya Sanabria”, planteó al diputado los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado y que a la fecha no hay una Ley de Justicia Transicional y que, a la vez, se repiten acciones como las que se cometieron durante la guerra civil.

Max Lucks sostuvo que al llegar al país “con dolor nos damos cuenta” que un país “tan naturalmente perfecto” se den cuestiones como el hecho que no funciona el Estado de derecho.

Lucks señaló que toda la información que han recopilado en El Salvador se hará del conocimiento del parlamento alemán. “Yo no voy a olvidar estas historias que he venido a constatar, sino que, como cuerpo europeo debemos hacer incidencia para que El Salvador actúe conforme a derecho y se respeten los derechos humanos. Yo no tengo incidencia en El Salvador, pero yo voy a llevar esto a Alemania para que esto sea conocido y crear políticas que es lo que me corresponde”.

Por su parte, la también parlamentaria Göyak Akbulut, señaló la importancia de conocer la perspectiva de los afectados, de sindicalistas, de familiares de detenidos, de ambientalistas y defensores de derechos humanos. Akbulut sostuvo que El Salvador “es un país bonito y muy diverso e infelizmente tienen un sistema político un poco problemático”.

Al igual que Lucks, llevará toda la información que recoge en El Salvador, al parlamento alemán y la sociedad, “no puede ser que un régimen como el de Bukele con la excusa de darle seguridad a la población no respete los derechos humanos”.

Akbulut instó al Gobierno de Bukele que pare el régimen de excepción y que se restablezca la libertad de prensa y de opinión, que se restablezcan las estructuras democráticas, que se fortalezca Asamblea Legislativa para que no se decida todo desde el Ejecutivo.

También, instó a que se restablezca el Estado de Derecho, que no haya proyectos mineros en el país y que se liberen los presos políticos.

Max Lucks es diputado del Bundestag (Parlamento Federal Alemán) desde octubre de 2021, reelegido en febrero de 2025, es miembro del partido alemán Alianza 90/Los Verdes. Ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Parlamento alemán.

Gökay Akbulut pertenece al partido político Die Linke, es una científica social y política y ha sido portavoz de su grupo parlamentario en temas de mujeres, migración, familia y compromiso cívico.

