Diputados alemanes: solidaridad internacional, enhorabuena

Por Leonel Herrera*

Una dupla de diputados alemanes estuvieron esta semana en El Salvador. Max Lucks, del partido de Los Verdes y Gökay Akbulut, de Die Linke (La Izquierda), miembros del Parlamento Federal de Alemania (Bundestag), pudieron constatar presencialmente la situación real del país en voz de las víctimas, las comunidades y organizaciones sociales.

La visita es de enorme importancia dada la consolidación del autoritarismo y las violaciones a derechos humanos en el país, cometidas principalmente en el marco del régimen de excepción que se utiliza para mantener con miedo a la población y perseguir a defensores de derechos humanos, activistas sociales y voces que denuncian actos de corrupción y abusos de poder.

Una de las acciones más simbólicas fue la visita de los legisladores germanos al centro penal de Santa Ana, acompañando al Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), el Movimiento de Víctimas Inocentes del Régimen de Excepción (MOVIR) y el Comité de Familiares de Detenidos Inocentes del Bajo Lempa.

En esa prisión, conocida como “La Occidental”, está recluida la mayoría de presos políticos. Ahí está el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas, el ex diputado “Pepe” Melara y otros dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, el comunicador comunitario Luis Menjívar y varios ex funcionarios de gobiernos anteriores, entre ellos el ex secretario de comunicaciones de la presidencia David Rivas.

Lucks y Akbulut se comprometieron a presentar en el Parlamento alemán estos casos, junto al de la abogada Ruth López, recluida en el penal de Izalco. También prometieron llevar la denuncia a otras instancias europeas.

Otra acción muy significativa fue la presencia de los diputados alemanes en el departamento de Cabañas, donde se reunieron con comunidades, organizaciones ambientalistas y movimientos populares que luchan contra el despojo de tierras, la destrucción de ecosistemas y la amenaza de reactivación de la minería metálica.

En esta actividad Max Lucks conoció sobre la construcción de un relleno sanitario en la comunidad San Francisco Angulo, desalojos en comunidades de la zona costera de La Unión, la depredación de la Finca El Espino para construir un nuevo CIFCO y la posible reactivación minera en Cabañas, Chalatenango y otros departamentos del país.

Lucks reconoció y destacó la lucha del pueblo salvadoreño por mantener al país a salvo de los graves peligros que representa la explotación minera para la salud, el medioambiente y la continuidad de la vida. Durante el diálogo con el legisador germano, representantes de la Comunidad Santa Marta advirtieron que la minería metálica es simpre la mayor amenaza nacional.

Al respecto, el pasado 30 de enero, el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo comercial con la administración de Donald Trump orientado a explorar y explotar “minerales críticos” y “tierras raras” para fortalecer la reserva de metales con la que Estados Unidos busca contrarrestar el creciente dominio chino en este ámbito. Esto quiere decir que la amenaza minera es inmediata y el país entero debería encender urgentemente las alarmas.

Así que, enhorabuena la presencia solidaria de diputados alemanes, a quienes el recuerdo de la nefasta experiencia del régimen nazi los lleva a rechazar toda forma de autoritarismo. Ojalá que el mundo vuelva con más fuerza su mirada hacia El Salvador y constate la verdadera realidad que se pretende ocultar bajo la absolutización de la seguridad y mediante una efectiva estrategia propagandística capaz de seducir a cualquier desprevenido.

Ojalá que así sea.

*Periodista y activista ambiental.

