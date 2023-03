Liga de Fútbol Playa Copa Cel 2023 dará inicio con 30 equipos masculinos y femeninos

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Otro año más, la arena salvadoreña presidirá la tercera edición de la Liga de Fútbol Playa (LFP) Copa Cel 2023, que será inaugurado este sábado, en el estadio nacional de la Costa del Sol, en donde participarán 30 equipos del deporte, tanto femeninos como masculinos, que buscarán consagrarse con el título del mejor equipo playero del país. Para los equipos habrá premios económicos de hasta $3 mil.

“La espera terminó. La tercera edición de la Liga de Fútbol Playa Copa CEL iniciará el próximo sábado en el estadio de la Costa del Sol y, como lo he hecho anteriormente, agradezco a los dueños de equipos, atletas, entrenadores y representantes, quienes han hecho el sacrificio del volver a entrar en competencia en lo que nos apasiona: el fútbol playa”, destacó el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele este viernes.

El torneo dará inicio con once partidos este fin de semana, de la categoría masculina. El Espino vs Isla Méndez, Rancho Viejo vs Chirilagua, La Pirraya vs La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino vs San Sebastián, y los partidos en la categoría femenina serán: Corral de Mulas vs Puerto el Triunfo, El Espino vs La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino vs Teotepeque, entre otros.

Bukele comentó que los equipos ganadores tanto del grupo A como del B, en masculino y femenino, se enfrentarán por el título de la copa, que será el preámbulo de la siguiente fase de cuartos de final, semifinales y final del torneo.

En la categoría masculina, el grupo A estará conformado por Rayos del Bajo Lempa, Warriors, Teotepeque, BS-UES, Barra de Santiago, Apulo Ilopango, Costa del Sol, Barra Ciega y Garita Palmera, y el B por El Espino, Isla de Méndez, Rancho Viejo, Chirilagua, La Pirraya, La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino, San Sebastián y Puerto El Triunfo.

Y en la femenina, grupo A: Barra de Santiago, Apulo Ilopango, Rayos del Bajo Lempa, Garita Palmera, Costa del Sol y BS-UES, y en el B: Corral de Mulas, Puerto El Triunfo, El Espino, La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino y Teotepeque.

Del torneo nacional de fútbol playa, equipos como Barra de Santiago en femenino, y Pirraya y Barra de Santiago en masculino, han destacado en el ranking mundial de Clubes entre las primeras posiciones.

El equipo de las jugadoras, se posicionó en el primer lugar de la categoría, y los “guerreros de playa” en tercera y novena casilla, respectivamente.