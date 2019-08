“Les cumplí”: Yuri Rodríguez medallista de oro en Lima

Manahen González

@ManahenGza

Sonriendo y alzando con su mano derecha la medalla de oro ganada en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Yuri Rodríguez arribó ayer al aeropuerto “Monseñor Arnulfo Romero” en donde su familia lo esperaba ansiosamente.

“Soñé con un momento así, pero no lo imagina de esta magnitud”, expresó Vilma de Rodríguez, madre del atleta, minutos antes del arribo de su hijo.

Al salir de la terminal aérea, doña Vilma y Carla González, novia del atleta y quien le ayudó a prepararse previo a los juegos, lo recibieron con abrazos y besos, reconociendo el histórico logro del físicoculturistas

Y no es para menos, los atletas salvadoreños Yuri Rodríguez y Paulina Zamora hicieron historia al ganar las primeras medallas de oro en del Físicoculturismo en la historia de los Juegos Panamericanos; ya que Lima marcó el debut oficial de este deporte en la tercera cita del Ciclo Olímpico.

“Yo no sé qué tan alegres se sentirán, porque esta medalla es de todos los salvadoreños; pero yo me siento enormemente feliz de poderles decir: ’les cumplí’. Hemos abierto una nueva página en la historia del Físicoculturismo salvadoreño: soy el primer campeón de físico de la historia de los panamericanos”, expresó emocionado el atleta, quien no dudó en quitarse su vestimenta para mostrar su musculatura junto a la medalla de oro.

De igual forma, Yuri Rodríguez reveló que siempre estuvo confiado en ganar la medalla de oro por los resultados obtenidos en el Campeonato Panamericano Ecuador 2017 (oro) y el Campeonato Panamericano 2018 (plata).

“Lo dije, lo mantuve y lo cumplí; no soy un bocón, soy el campeón panamericano. En el año 2017 quedé campeón panamericano en Ecuador, algo que creo nadie sabía y era parte del clasificatorio a Lima, y el año pasado fui segundo en el Campeonato Panamericano en Guatemala. Entonces, por esos antecedentes y por los rivales que había enfrentado llegué con confianza a Lima”, contó el físicoculturista.

Por otra parte, el campeón panamericano dijo que no esperaba que su compañera Paulina Zamora también se colgará medalla de oro; sin embargo, fue una grata sorpresa que ambos dejaron en alto su deporte y el país.

“La selección de físico tuvo 100 % de efectividad, a diferencia de otros deportes, porque los únicos dos atletas que llevábamos ganamos las dos medallas de oro que estaban en disputa”, expresó con orgullo el atleta.

Pide ayuda

Pero entre la algarabía de la medalla de oro, Yuri Rodríguez también aprovechó para pedir más apoyo y seguirle dando alegrías a El Salvador a nivel internacional.

“Necesito que me ayuden con la dieta porque yo me la pago; también que nos brinden un lugar adecuado para entrenar, porque la federación no tiene máquinas adecuadas para prepararnos. Pero, a pesar de todas esas deficiencias, ganamos las medallas para El Salvador”, dijo el atleta.

En la misma línea, Rodríguez dijo que, de momento, ninguna institución deportiva (INDES o COES) les ha prometido incentivos económicos; pero, se los brinden o no, prometió seguir trabajando duro.

“No importa si vienen incentivos o no, Yuri siempre trabajará duro. Y se los prometo, no importa si hay incentivos o no, primero Dios vamos a conseguir una hermana gemela de esta (medalla) en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023”, concluyó el atleta quien dijo perdería la dieta con unas pupusas.