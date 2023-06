La reducción de municipios denota la intención del Gobierno: concentrar poder, dice Anabel Belloso

Samuel Amaya

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, dijo en el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán” que el sistema de reducción de municipios denota la intención del Gobierno en concentrar poder y recursos del país, además que el interés del Gobierno, no es de ahorro, es electoral, “para no verse derrotado” en las elecciones de 2024.

“Las implicaciones que tienen en la vida de la población la eliminación de municipios, se ve que la intención del gobierno es concentrar poder y recursos en el país (…). El interés del Gobierno no es ahorrar, es electoral, para no verse derrotado en el 2024”, enfatizó la parlamentaria.

De acuerdo a la legisladora, el tema de eliminación de municipios debe ser consultado con la población, “el Gobierno está en la obligación de escuchar a la sociedad”, planteó Belloso, ya que tal y como ha mencionado, se debe a la población, y por ello, debe resolver los problemas de forma “eficiente”.

Ante las problemáticas de concentración que Belloso mencionó anteriormente, señaló que aun cuando no se ha realizado la eliminación de municipios, se han visto despidos, mientras que el mismo presidente Bukele dijo que no habrá despidos, tal es el caso de la Alcaldía de Soyapango, donde se denuncia despidos masivos, “un aspecto que viola los derechos laborales de los salvadoreños”.

No solo el presidente de la República ha manifestado que no habrá despidos cuando todo esta “reestructuración” se ejecute, sino los mismos diputados y funcionarios que han estudiado la ley en la Comisión Política.

“Es importante señalar que ha existido una violación a los derechos laborales del país, la mayoría de alcaldías son de Nuevas Ideas”, destacó Belloso; tomando en cuenta que son principalmente las comunas de Nuevas Ideas las que salen mencionadas de violentar los derechos de los trabajadores.

Otro de los argumentos que, según la diputada, el Gobierno ha utilizado es que no subirán los impuestos municipales; sin embargo, planteó que el art. 7 deja abierta la facultad de que se modifique las leyes municipales y se incremente, ya que no hay una prohibición expresa que garantice que no se puede.

De hecho, dicho artículo menciona que los impuestos municipales de cada municipio continuarán en vigencia “hasta que la Asamblea Legislativa y los municipios absorbentes las ratifiquen, reformen o aprueban nuevas”.