La política cibernética y la nueva fase en la hegemonía cultural

@DiarioCoLatino

Para el ensayista Luis Alvarenga, el triunfo electoral de la derecha en las elecciones presidenciales de El Salvador, abre paso a una nueva fase en la hegemonía cultural neoliberal del ciberpopulismo de derecha.

Alvarenga, considera importante hacer una investigación de los elementos simbólicos y discursivos, que junto con otros factores jugaron un papel importante en la derrota del proyecto de izquierda.

“Uno de los retos es el de asumir el campo de las redes sociales como uno de lucha cuyas reglas, variantes y oscilantes es importante conocer. La izquierda tiene un atraso político cibernético que le costó el triunfo electoral; el desafío será jugar en esa cancha, pero con contenidos críticos y emancipatorios”, expuso, en el inicio de la jornada de debate político organizada por la Secretaria de Arte y Cultura del FMLN.

Además, consideró que es preciso sistematizar a nivel teórico los conocimientos, que las diversas movilizaciones sociales han acumulado en los últimos años, en las movilizaciones contra la privatización de la salud y el agua, movimientos feministas de diversidad de género y en defensa de los derechos culturales, así como el movimiento contra la minería. “No se trata de volver con nostalgia en busca de las otras sociedades pérdidas, sino de recuperar ese bagaje histórico a fin de hacer algo distinto. Este acervo teórico práctico puede ser uno de los elementos contra sociedades anticapitalistas y antineoliberales a la altura del actual momento histórico, que está caracterizado por una hegemonía global neoliberal”, puntualizó.

Agregó, que el ciberpopulismo de derecha corresponde precisamente a la desarticulación de la “contracultura” o “contrasociedad” de izquierda.

“La campaña electoral de Nayib Bukele, se caracterizó por no observar los elementos usualmente usuales de las campañas políticas al contrario que su rival de izquierda, no sesiona en coloquios, mesas redondas, debates, no presentó una plataforma electoral más que eslóganes. Se podría decir que estamos ante un ciberpopulismo, cuyo público objetivo eran los descontentos con el FMLN y ARENA, principalmente jóvenes entre 18 y 30 años”, detalló.

El ensayista señaló a la hegemonía cultural como uno de los elementos que ha jugado junto a otros, un papel definitivo en los procesos políticos de reversión de los proyectos políticos en América Latina.