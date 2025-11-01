La llamada perdida IV

Compartir

Caralvá

Intimissimun

Un día en la corporación de telecomunicaciones

Aquella empresa de telecomunicaciones se había transformado en poco tiempo de una empresa estatal monopólica corrupta e ineficiente a una moderna, ágil y competitiva entidad de servicios públicos, era una “empresa pública” connotación un poco extraña pero que indica que tiene como fuente principal una inversión internacional y brinda servicios públicos. La apertura del mercado de telecomunicaciones transformó el concepto de la telefonía pública con un criterio que amplió todo el horizonte de acceso a los diversos sectores sociales, en aquellos años entre 1996 y 1998, Nely con 26 años observaba el despliegue de un antecedente de Modernización del Estado sin precedente en la historia del siglo XX en la pequeña nación centroamericana, como asidua lectora seguía con ansiedad los eventos en la empresa de telecomunicaciones, entre sus charlas cotidianas con amigas había confesado su admiración y esperanza de un día incorporarse a dicha entidad.

Cuando la apertura del mercado de las telecomunicaciones culminó en el año de 1998 una empresa europea emergió como la ganadora del proceso ante otros dos candidatos, el evento fue realizado por una licitación internacional, la evaluación de las ofertas respetó el precio base establecido en $ 268.8 millones para la compra del antiguo monopolio estatal, aquella empresa europea triunfó con una oferta de $275.1 millones sobre Luxmex que ofertó $271 millones. Los periódicos de la época informaron prolijamente sobre tal evento, Nely desde su lectura diaria en los periódicos veía aquellas cifras y el significado de tan notable evento.

La evolución de esta empresa fue un desarrollo sorprendente en pocos años, este logro se debió a la entrada de otras empresas en servicios de telefonía: móvil, fija, Internet o radiocomunicaciones que ampliaron sus redes hacia diferentes sectores de la población, los costos fueron bajando por la competencia. Las demandas de un teléfono fijo en casa que antes de ese evento tardaban años pasaron a semanas, días y finalmente increíblemente instantáneas con solo conectar el teléfono a la red eléctrica.

Al igual que los teléfonos móviles símbolos de potentados y famosos. Esos artefactos al inicio de gran tamaño fueron calificados de “ladrillos”, con el tiempo se convirtieron en pequeñas herramientas tecnológicas hasta llegar a ser objetos cotidianos; ahora su uso es frecuente para todos los sectores de la población: desde los niños hasta los más humildes trabajadores poseen un teléfono móvil, así las personas sin teléfono móvil son excepciones.

Habían pasado años desde la llegada de las empresas de telecomunicaciones y Nely aspiraba con sus estudios de mercadeo (marketing) incorporarse un día en alguna de las grandes corporaciones que ofertaban esos servicios. amazon.com/author/csarcaralv continuará

Me gusta esto: Me gusta Cargando...