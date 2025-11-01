El origen del Dia de los Fieles Difuntos

Compartir

Una vez más, como todos los años, honramos la memoria de nuestros seres queridos, por lo que cada quien lo evoca de diversas maneras, ya sea por medio de rezos, música, altares, comidas y bebidas entre otras formas de expresar su cercanía al ser amado.

Pero ¿Cómo surge esta tradición religiosa? de acuerdo con registros, esta usanza data de tiempos prehispánicos por parte de las comunidades indígenas que poblaron el Continente Americano, pero ¿Cuál es la diferencia entre dicha celebración milenaria con la nuestra? A continuación, algunas similitudes de la misma.

El Día de Muertos en la comunidad indígena se caracteriza por un conjunto de celebraciones con origen prehispánico y ritos específicos de cada pueblo, mientras que el Día de Los Fieles Difuntos, es un sincretismo religioso (fusión de creencias indígenas y cristianas). Las celebraciones indígenas se basan en los calendarios nahua y mexica y honran a los muertos en distintas fechas; a diferencia de la festividad moderna que concentra tal recuerdo los días 1 y 2 de noviembre.

Su origen se remonta a las civilizaciones prehispánicas, en las que se honraba a los difuntos a través de rituales y ofrendas; en el presente se realiza por medio de ofrendas florales y elevación de plegarias por el alma del fallecido.

Las ceremonias nativas no se realizaban en una única fecha, sino en varias a lo largo del año, dependiendo de los calendarios locales; en nuestro tiempo se limita a dos días en el año. En la comunidad indígena incluye rituales como el corte y adorno de árboles (xócotl), ofrendas, sacrificios y fiestas para guiar a los difuntos en su recorrido al Mictlán (lugar de los muertos); en la actualidad se hace uso de adornos y flores artificiales para decorar las tumbas.

Con la llegada de la fe cristiana surge la fusión entre las tradiciones indígenas y católica, que introdujo el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Esta conmemoración se desarrolla los días 1 y 2 de noviembre.

El actual Día de los Fieles Difuntos combina elementos de ambas culturas, como los altares de muertos con ofrendas de comida, flores, rezos, cantos penitenciales y veladoras. En Santa Tecla, como en otros lugares, los camposantos se abarrotan de deudos que evocan a quienes ya no están entre nosotros, entre cantos expiatorios, rezos, serenatas y otras muestras de cariño, así mismo se adornan los nichos con gallardetes y flores artificiales o naturales.

En las comunidades indígenas se ofrecen tamales, atoles, pan de muertos y frutas, así como chocolate, agua, café y aguardiente; en nuestro tiempo se acostumbra el consumo de hojuelas en miel de panela, pupusas, tamales, yuca frita, jocotes en miel entre otras delicias. En conclusión, ambas buscan honrar el alma de nuestros difuntos ¡Chimusewikan – Descansen!

