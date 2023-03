La bandera o figura del presidente será fundamental para un resultado legislativo

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A un año de las elecciones de 2024, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó que la bandera o la figura del presidente será sin duda fundamental para un resultado legislativo, con la facilidad del sufragio electrónico, con 50 mil votos, se puede generar el cambio de dos diputados.

“Los países que tienen voto en el exterior, la votación no es masiva, en el caso salvadoreño se ha manipulado para generar un efecto positivo a favor del presidente Bukele y ver cambios a favor de ciertos partidos; curiosamente los diputados de Nuevas están viajando a Estados Unidos a desarrollar actividades en el exterior, en el fondo se está buscando mover el ajedrez político para mantener la cuota de poder”, dijo.

Escobar detalló durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán, que si en estos momentos alguien promueve una figura con fines electorales, tal como las actividades de los diputados de Nuevas Ideas en Estados Unidos, ya se trata de propaganda adelantada, pero por Constitución aún no está permitida la campaña electoral.

Asimismo, pidió un buen trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para tener un proceso de votación íntegro, su rol será importante en la inscripción de candidatos a la presidencia, dado que está prohibida la reelección y el presidente Bukele ya dijo que participará en los comicios de 2024. La labor del TSE siempre llega tarde e insuficiente, aunque ha dicho que va a sancionar todavía no hay ningún proceso de este tipo.

“Es importante que el TSE dé a conocer en términos generales cuánto es lo que va a costar la elección, por lo que se ve, el presupuesto está en negociación todavía, pero para garantizar la transparencia, sería bueno que el mismo Tribunal de a conocer esos datos”, consideró el director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Reiteró que para los próximos comicios desarrollará tres monitoreos, uno de ellos es para ver la transparencia de los partidos, otro monitoreo a las elecciones internas, así como ver la propaganda fuera del plazo constitucional. Desde 2018 cuentan con información que permite conocer quiénes históricamente han financiado los partidos políticos.

“Actualmente tenemos un mapa incompleto, el partido Nuevas Ideas no ha revelado quién financia su campaña, nunca revela su información de financista, el FMLN desde hace 3 años no revela datos, GANA igual no detalla financistas, ARENA y VAMOS, entre otros. No sabemos si dinero de crimen organizado o del gobierno se utiliza para pagar campañas electorales”, afirmó.

Para Acción Ciudadana uno de los retos que tienen los partidos en las elecciones 2024, es cómo prestarle atención al grupo poblacional que no se identifica con ningún instituto político o no sabe por quién va a votar.