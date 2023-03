Juego ante Alianza por la Liga de Campeones será hostil, según técnico de Philadelphia

Rebeca Henríquez

Alianza y Philadelphia Union darán el primer paso de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF este martes en el estadio Cuscatlán, donde el conjunto estadounidense tratará de llevarse la primer ventaja en el territorio salvadoreño para cerrar la serie el 14 de marzo en el estadio Subaru Park. Mientras que Alianza intentará tomar la ventaja como local para afianzar su presencia en la siguiente fase del campeonato.

El entrenador del equipo estadounidense, Jim Curtin, habló sobre el combinado salvadoreño, lo que implica asumir el encuentro en el estado en el que se encuentra el Cuscatlán, y el respeto que tienen por el equipo capitalino.

“Es lo mismo para ambos equipos por eso no podemos usar eso como excusa. Estos juegos nunca son fáciles ¿Alianza desea y nosotros deseamos que la cancha esté en mejores condiciones? Por supuesto, sería bueno, pero tenemos que jugar con las condiciones que hay, el ambiente será hostil y no habrá muchos fanáticos del Union aquí. No podemos arreglar la cancha para mañana”, mencionó Curtin.

El entrenador se refirió a Alianza como un equipo con mucha historia y tradición en la competencia, y que por ende será un “rival muy difícil” y lo respetarán. Además, se refirió a la historia que representa el estadio Cuscatlán y mencionó la emoción que tiene sobre el desafío y sobre lo que implica enfrentarse al primero de la liga local.

El mediocampista de Philadelphia, Alejandro Bedoya, mencionó que “con Alianza será un partido bien peleado, difícil con la afición del equipo local. Con la cancha como está, un balón puede rebotar en cualquier lado y debemos estar listos”.

El equipo estadounidense hizo el reconocimiento oficial del terreno de juego, este lunes por la mañana, mientras que los albos, se mantienen con vista al encuentro internacional con la motivación de la victoria que consiguieron el sábado ante FAS.

Philadelphia Union inició la liga estadounidense el pasado sábado 25 de febrero con victoria y goleada ante Columbus Crew, y en la segunda jornada cayó ante el Inter de Miami 2-0. Por su parte, Alianza continúa invicto en el torneo Clausura con cinco victorias y cuatro empates hasta la fecha.