Muere Federico Paredes defensor de la cultura prehispánica en el país

Redacción Nacionales

@Diario CoLatino

La investigación de Federico Paredes Umaña sobre “Las Cabezas del Jaguar” y lo que esto ha implicado en la historia de El Salvador, lo llevó a ser uno de los antropólogos que más ha defendido la cultura prehispánica en el país.

Este fin de semana, a través de las redes sociales, se supo de su muerte, a los 44 años de edad, por un fatal desenlace de una enfermedad que sufría en los últimos años.

Paredes nació en noviembre de 1978. El arqueólogo y antropólogo salvadoreño recibió el premio nacional de Cultura en el 2018, por sus aportes a la investigación y la defensa del patrimonio.

En una entrevista otorgada a Diario Co Latino, donde también fue columnista del Suplemento Tres Mil, dijo, sobre “Las Cabezas de Jaguar”que: “ellas me encontraron a mí, no fui yo el que las encontró. Son importantísimas para construir nuestro camino de aquí al futuro, han estado guardadas mucho tiempo, hay un ciclo y ahora nos han venido a hablar de la necesidad de reconocimiento de los pueblos indígenas”.

Al terminar su tesis, se tenía un inventario de 50 piezas, sin embargo, fueron descubiertas otras 10, por lo que hasta el momento se pueden contabilizar 60.

El arqueólogo indicó que las cabezas de jaguar no están pensadas para ser piezas de museo, sino en una exposición itinerante que va a centros educativos, pueblos y con ello se pretende que formen parte de la lucha de los pueblos originarios.

Durante la entrega del Premio Nacional de Cultura, fue el ex presidente Salvador Sánchez Cerén quien calificó el trabajo de Paredes como un aporte al desarrollo cultural salvadoreño con la generación, ampliación y precisión de un conocimiento significativo sobre las comunidades originarias (del periodo Preclásico).

Es de destacar que Paredes Umaña, estaba enfocado en trabajar en un proyecto de modelo de gestión cultural de El Salvador, con el objetivo de cambiar el existente, que tiene a la base el coleccionismo privado del patrimonio cultural, dificultando la investigación y el acceso a piezas a la mayoría de salvadoreños.

“Hay que tener una política de protección de patrimonio cultural bien enfocada para hablar de la herencia cultural y de la construcción de lo que somos como salvadoreños”, afirmó Paredes Umaña. El arqueólogo consideró que lo anterior generó que los salvadoreños “pasaran de espaldas al pasado prehispánico”.

Paredes Umaña indicó que el 66% de los sitios arqueológicos del país están en territorios agrícolas (fincas), por lo que al ser descubierto el patrimonio arqueológico, las piezas quedan en posesión de la persona o familia dueña del terreno.

Por lo anterior, el arqueólogo proponía que el modelo de gestión cultural tiene que tener a la base la participación de la ciudadanía, lo que generaría que los salvadoreños reconozcan y valoren el patrimonio cultural de su localidad.

“Hay que hacer un modelo de gestión diferente al que tenemos, no hay un museo que pueda albergar los hallazgos del territorio, estoy a favor de que se queden en su localidad, pero que se queden resguardadas y protegidos por la comunidad que está consciente de lo que tiene. Hay que hacer un cambio en la Ley de Patrimonio, tenemos que introducir la valoración comunitaria e introducir el derecho indígena”, argumentó Paredes Umaña.

El galardonado con el Premio Nacional de Cultura por su investigación sobre las cabezas del jaguar, explicó que la Ley Especial de Patrimonio Cultural de 1993 es garante de la propiedad privada y del coleccionismo privado del patrimonio cultural, lo que generó que el “Estado saque las manos” y no tenga una política de gestión cultural.

“Cosas tan importantes como una cabeza de jaguar o una estela tallada con escritura jeroglífica al Estado puede no importarle que esté en colección particular para sacarle su significado, si está guardado nunca vamos a entender lo valioso que son para el proceso antiguo y para la construcción actual”, argumentó Paredes Umaña.

Paredes Umaña se graduó en arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo el doctorado en la Universidad de Pennsylvania un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros.