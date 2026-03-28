Irán insta a civiles de países vecinos a alejarse de fuerzas de EEUU

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Teherán/ Prensa Latina

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) instó este viernes a los civiles de países vecinos a mantenerse alejados de las zonas donde se encuentran desplegadas fuerzas estadounidenses.

Según informó la agencia semioficial Fars, la CGRI anunció en un comunicado su intención de continuar los ataques contra posiciones estadounidenses, al tiempo que advirtió sobre los riesgos para la población civil.

El texto señaló que Estados Unidos estaría evacuando algunas de sus bases bajo fuego iraní y acusó a Washington de intentar “utilizar a civiles inocentes como escudos humanos en zonas residenciales”.

En ese contexto, el cuerpo militar iraní llamó a la población a abandonar de inmediato las áreas cercanas a instalaciones donde operan tropas estadounidenses.

Este pronunciamiento se suma a declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien instó recientemente a propietarios de hoteles en países árabes del Golfo Pérsico a no alojar a personal militar estadounidense, con el objetivo de evitar posibles riesgos.

La advertencia se produce en el marco de la guerra iniciada el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado numerosas víctimas y daños materiales.

En respuesta, Teherán lanzó ataques con misiles y drones contra objetivos que considera vinculados a intereses estadounidenses en la región, acciones que han sido condenadas por varios países

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