El Diario de Hoy cierra su edición impresa y se va al formato digital

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Elder Gómez

«Espionaje Telefónico en El Salvador», «La Cima se Hunde» y «Desastre Total en Comasagua», fueron algunos de los artículos que realicé y que causaron revuelo en El Salvador durante mi paso en uno de los periódicos más longevos de este país centroamericano, como lo es El Diario de Hoy.

El matutino anunció este viernes 26 de marzo el «cierre definitivo» de su edición impresa, junto a su popular periódico Más!, para explorar – como muchos otros periódicos locales-, el mundo de la digitalización de la información.

«La decisión marca el fin de una etapa histórica para una empresa con 90 años de trayectoria en el periodismo salvadoreño», destaca el rotativo en su edición digital de Facebook.

Y agregó que ello «representa un cambio significativo en el ecosistema mediático de El Salvador», en el que se refleja «una tendencia global en la industria de los Medios de Comunicación».

Además, el matutino explicó que su transformación digital «responde a la evolución de los hábitos de consumo de información cada vez más orientados a plataformas digitales y dispositivos móviles».

«La apuesta – añadió el periódico -, busca fortalecer su alcance, inmediatez y capacidad de interacción con las audiencias, sin dejar de lado los principios editoriales que han guiado su labor durante décadas», puntualizó.

A El Diario de Hoy le anteceden en su cambio de formato, Diario Co Latino, el primero en salir en versión digital, al que le siguió Diario El Mundo.

Según fuentes no oficiales, La Prensa Gráfica estaría por dar ese cambio en los próximos meses.

Aunque El Salvador tiene un periódico digital desde hace años, como lo es El Faro, el primero de su tipo en este país.

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