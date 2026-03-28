“Cuba es el siguiente”, amenaza Trump después de ataques de EEUU contra Venezuela e Irán

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con que «Cuba es el siguiente», después de los ataques estadounidenses contra Venezuela e Irán.

«Cuba es el siguiente, por cierto, pero finjan que no dije esto, por favor. Finjan que no dije esto. Por favor, por favor, por favor, medios, por favor, ignoren esta declaración. Muchas gracias. Sigue Cuba», dijo Trump en la conferencia Iniciativa de Inversiones Futuras realizada en Miami, Florida.

Las declaraciones se producen después de que Estados Unidos realizó el 3 de enero una incursión en Venezuela, país suramericano rico en petróleo, de donde sacó por la fuerza al presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, el 28 de febrero, Estados Unidos emprendió ataques masivos conjuntos con Israel, en contra de Irán.

Cuba ha estado enfrentando una severa crisis económica y de energía debido a décadas de sanciones estadounidenses.

Naciones Unidas señala que la escasez de combustible está empujando al país hacia una crisis humanitaria.

A principios de este mes, Trump afirmó que Cuba va a «caer muy pronto», pero que su administración se centraría «en este momento» en Irán.

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