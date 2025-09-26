La información permite conocer si las decisiones que se toman son respaldadas

Alejandra Gallardo, concejal de La Libertad:

Alejandra Gallardo, concejal suplente de la alcaldía de La Libertad Sur, dijo en la entrevista de Radio YSUCAque la información “es poder” porque permite conocer si las decisiones que se toman son respaldadas y documentadas, y ayuda a la ciudadanía a entender qué sucede a su alrededor.

La concejal de La Libertad Sur, electa bajo la bandera de VAMOS, recordó que el Día Universal del Acceso a la Información se celebra cada 28 de septiembre, una fecha simbólica para entender y reflexionar del porqué la importancia de la información, sobre todo, la pública, la que se maneja por los gobernantes. “Mucha gente desconoce que el acceso a la información es un derecho: todos tenemos derecho a saber qué hacen los Estados con nuestros impuestos”, dijo, en el espacio de entrevista.

De hecho, con el Gobierno de Nayib Bukele toda información relevante que pueda evidenciar deficiencias entre un discurso oficial o malas prácticas en la administración han sido decretadas bajo reserva; eso ha influido en la ciudadanía a dejar de pedir informes.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue creado en 2013, luego que se aprobara en 2011 la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para que las instituciones informaran sobre sus actividades o consultas de la ciudadanía a fin de mejorar la transparencia.

“En 2013, el promedio de solicitudes de información superaba las 23 mil al año, mientras que en 2022 solo se presentaron 14 mil, de estas siete de cada diez se resolvieron, ya sea a favor o no del interesado, explicó Alejandra Gallardo, concejal suplente del partido VAMOS.

Gallardo presentó en la comuna una solicitud para que las misiones oficiales en la alcaldía de La Libertad Sur se documenten y que, al regresar, se entregue un informe en un plazo máximo de 30 días hábiles. Sin embargo, informó que estas propuestas solo han quedado con el sello de recibido.

La concejal sostuvo que la institucionalidad en el país se ha debilitado; sin embargo, “aún es posible recuperarla” mientras la ciudadanía sea consciente de que incidir “es nuestro gran poder y que el derecho a informarnos forma parte de nuestros derechos ciudadanos”.

