Nayib Bukele se implica en la política electoral de Costa Rica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se implica en la campaña electoral de Costa Rica, luego de mostrarse a favor de “la continuidad” de los proyectos impulsados por el presidente de ese país, Rodrigo Chaves, y que seguiría Laura Fernández, candidata del oficialismo de Costa Rica, si llegara a ganar las elecciones.

“Hola, saludos hermanos ticos, saludos presidente Chaves. Felicidades a su Gobierno y a todo el pueblo costarricense por este gran paso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, felicidades por brindar con escáneres todos sus puertos y por la iniciativa de construir la cárcel de alta contención. También a los diputados por aprobar el presupuesto para hacer realidad estas obras”, dijo Bukele en un video publicado este miércoles por la Presidencia de Costa Rica durante un evento oficial de inauguración de escáneres en puertos.

“Si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno (Costa Rica), no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera”, apuntó Bukele.

Bukele felicitó al Gobierno costarricense por los escáneres puestos en los puertos para combatir el narcotráfico, valorados en $20 millones y por el proyecto que una cárcel con capacidad para 5 mil personas, la cual se habría inspirado en el modelo que ha aplicado en El Salvador. Fue el Gobierno de los Estados Unidos quien donó estos escáneres, según informó el presidente de esa nación en conferencia de prensa.

Rodrigo Chaves sostuvo que “fue una sorpresa” el video de Bukele. La comunicadora encargada del acto oficial, también así lo anunció, como “una sorpresa”.

El próximo 1 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica realizará oficialmente la convocatoria para los comicios a desarrollarse el 1 de febrero de 2026. Es decir, desde este 1 de octubre iniciará la campaña; sin embargo, los candidatos ya emiten mensajes alusivos a la campaña.

La candidata oficialista, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, aprovechó el mensaje de Bukele para responder y emitir discurso oficialista. Señaló que ella continuará el trabajo impulsado por Rodrigo Chaves. La aspirante presidencial señaló que en caso de ganar las elecciones mantendrá como prioridad la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Presidente Bukele, usted puede estar seguro de que en el gobierno de la continuidad, que con el apoyo de la mayoría de los costarricenses lideraré a partir de mayo del 2026, la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades”, expresó la candidata oficialista.

