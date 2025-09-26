Pediatra de Hospital de San Bartolo niega asistencia médica a recién nacida

Compartir

Luis Antonio Chávez

Colaboración

La pediatra de turno en el Hospital de San Bartolo se negó a sacar sangre a una recién nacida que presentaba niveles altos de bilirrubina el jueves 18 de septiembre del corriente año.

De acuerdo al padre de la niña, a quien llamaré Jorge, la menor, registrada con el nombre de Emely, nació el viernes 12 de septiembre vía cesárea, razón por lo cual debió hospitalizarse a madre e hija, dándoles el alta el domingo 14.

El martes 16 de septiembre, la niña presentó niveles altos de bilirrubina, mostrando la piel y los ojos amarillos, ante lo cual optaron por llevarla de emergencia al nosocomio, dejándoles control para las próximas 48 horas.

El progenitor agrega que el jueves 18 llegaron a emergencia del hospital donde la pediatra de turno se molestó porque no aceptaron que le pusieran catéter a la niña, no así que lo hiciera normalmente, pues dos días antes ya le habían sacado sangre.

Sostiene que ante la negativa de él y al ver que tenía su celular en el pecho, la pediatra creyó que la filmaba e intentó quitarle el teléfono, amenazándole con llamar a la policía, pero también con ingresar a la bebé, arrebatándoles el papel que les había dado su colega el martes 16.

Dice que él estaba de acuerdo con que pincharan a la niña para sacarle sangre, no así que la cateterizaran, pero ante la actitud violenta de la pediatra, optaron por retirarse, sin que la menor fuera atendida.

Al investigar en el nosocomio para indagar sobre los hechos, en los apuntes que llevan en el hospital sobre las emergencias atendidas no aparecía el nombre de la menor, mucho menos el de sus padres.

Con lo anterior se constató que la pediatra evita ser identificada y que cuando se trata de negligencia busca borrar evidencias, por lo que piden a las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

