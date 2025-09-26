Instrucción con detención contra acusado de intentar asesinar a su compañero de trabajo

Redacción Nacionales

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Mario Elmer Alvarado Orellana, acusado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de un compañero de trabajo.

Información proporcionada por Centros Judiciales de El Salvador detalla que el intento de homicidio ocurrió el 2 de septiembre de 2025, en una empresa ubicada en el complejo de Bodegas San Jorge, sobre la alameda Juan Pablo II y bulevar Constitución, en San Salvador.

El requerimiento fiscal detalla que, el procesado salía de una reunión con su jefe, cuando sucedieron los hechos. Se habría llamado a la víctima y, al parecer, se habría generado una discusión que subió de tono. El imputado sacó un arma de fuego y disparó contra el suelo.

El procesado huyó del lugar, mientras que la víctima dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) por instrucciones del jefe. En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para que el caso pase a la etapa de instrucción, donde se determinará la culpabilidad o inocencia del imputado.

Decretan detención para acusado de robar $475 y un teléfono

Centros Judiciales informó que el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Jonathan Mauricio Clemente Monroy, acusado del delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 213, numeral 3 del Código Penal, en perjuicio de una víctima.

Según el requerimiento fiscal, el 10 de octubre de 2024, la víctima almorzaba en su lugar de trabajo, ubicado en la colonia Layco, San Salvador. Sobre la mesa tenía una cangurera que contenía $475 de las ventas de su negocio y un teléfono celular valorado en más de $1,000.

El procesado ingresó al local y solicitó comprar una botella con agua. Cuando la víctima se levantó para atenderlo, el sujeto tomó la cangurera. La víctima intentó quitársela, pero el procesado mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura y huyó del lugar.

La víctima alcanzó a anotar las placas del vehículo en el que escapó y avisó al sistema de cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió su captura.

En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que la prueba indiciaria presentada permitió establecer la existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que el proceso continuará en la etapa de instrucción bajo la medida de detención provisional.

