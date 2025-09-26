Claudia Ortiz cuestiona endeudamiento de El Salvador 

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que El Salvador se ha endeudado con diferentes organismos y no existe un plan para contrarrestar esa situación. La deuda pública ya superan los $33 mil millones.

“El Salvador se ha endeudado con $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también con una cantidad similar con diferentes organismos, como el Banco Mundial, el BID, el CAF”, planteó Ortiz.

Es de destacar que semana tras semana, la Asamblea Legislativa le aprueba al Gobierno préstamos para diferentes rubros, incluso, para gasto corriente. De hecho, el último préstamo que fue asignado a una cartera de Hacienda fue justamente este martes en la sesión plenaria.

Se trató de una asignación e $250 millones (tercera vuelta) para el presupuesto del Ministerio de Hacienda que serían utilizados para “obligaciones generales del Estado”, sin especificar destinos.

“Entró un préstamo del Banco Mundial y se aprobó, son 250 millones de dólares, es un montón de dinero, que se incorpora al presupuesto. Estos préstamos se aprobaron para cubrir hoyos en el presupuesto de nuestro país que no estaban financiados, no tenían con qué financiarse, no tenían recursos”, comentó la legisladora en declaraciones a la prensa.

Es de recordar que el año pasado, el Gobierno sostuvo que el presupuesto general de la nación 2025 iba a estar “completamente financiado”, no necesitaría de brecha presupuestaria, es decir, que no se iba a requerir deuda; sin embargo, los oficialistas aprueban préstamos cada semana a petición del Ejecutivo.

“Se planteó que esto (los $250 millones) entre a carteras del Estado que permita sacar a flote la deuda de nuestro país, ir saliendo de esa deuda y también que las condiciones de nuestra economía sean más estables y mejores y evitar que volvamos a caer en esa deuda”, planteó Ortiz.

La legisladora sostuvo que se esperaba que en la Comisión de Hacienda se pudiera conocer en qué rubros iban a estar destinados, “o saber cuáles son los hoyitos dentro del presupuesto a los cuales se le va a asignar esos fondos”; sin embargo, en la instancia legislativa solo se dijo que se enviaría “a un solo bolsón” que se llama “obligaciones generales del Estado”; pero ahí está: pago de seguros de vida de los empleados públicos, devoluciones de renta, hay varios pagos que el Estado tiene que hacer.

“Entonces, la pregunta es, ¿si va al rubro general, a cuál de las 12 otras partidas que están debajo de esas obligaciones generales del Estado, va ir?, cuestionó Claudia Ortiz. La asignación para Hacienda fue aprobada en la sesión plenaria sin mayor discusión. Nuevas Ideas tampoco informó sobre el destino de estos fondos.

El economista, César Villalona, sostuvo que entre diciembre de 2024 y julio de 2025, la deuda pública aumentó en $1,427 millones, de $32,137 a $33,564 millones. El mayor aumento se dio en julio, por un monto de casi $560 millones. Esos datos, los recogió en la página web del Banco Central de Reserva, según informó. Además, la deuda con el fondo de pensiones ya superó los $11,000 millones, más del doble de como estaba en mayo de 2019.

