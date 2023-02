“INDES no se va entrometer en los asuntos que no le competen a la institución”: Yamil Bukele

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, aclaró, en la entrevista de Fanáticos, sobre el acuerdo de patrocinio con la Primera División, que respetan la autonomía de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), como única entidad para la ejecución deportiva, y que tanto el desarrollo del deporte como la resolución del problema actual, se debe a la falta de afinidad de la Federación con el Instituto.

El funcionario hizo énfasis que hubo comunicación con la Primera División sobre los cambios que se debían hacer para no interferir con los principios de FIFA, y aseguró que se tuvo en cuenta que la FESFUT apoyaría la parte comercial, debido a sabían que lo deportivo compete a la FESFUT, y aclaró que “INDES no se va entrometer en los asuntos que no le competen a la institución, no hace deporte y es respetuoso con la autonomía y la independencia, como la gobernanza, es decir, no nos vamos a meter a hacer cosas que no nos corresponden”. “Creo que la misiva vino a destiempo, creo que no hablaba del convenio que se firmó ese día. ¿Por qué lo digo? Nosotros fuimos pacientes desde diciembre, presentamos el plan a la primera división e incluso yo lo hice público, antes de irnos a vacaciones de diciembre. Tengo conocimiento de que la primera se estuvo reuniendo (con la FESFUT), lo discutieron y posterior a eso la Primera me dice -‘necesitamos hacer unos ajustes porque la federación quiere estar más tranquila’-”.

De acuerdo a Bukele, la problemática que engloba tanto el desarrollo deportivo como el acuerdo de patrocinio se habría resuelto si hubiera comunicación en conjunto, entre todas las partes interesadas, o sea, INDES, FESFUT y Primera. Pero planteó “que la misma Federación dice o ha dicho varías veces que no se quieren sentarse con el INDES”, aspecto que no debería ser así porque que no se rehúsa a cumplir las reglas de la Federación, pero que a falta de afinidad con la FESFUT llevó el acuerdo a la Primera División, “porque la Federación siempre ha dicho públicamente que no quiere trabajar con el Instituto. “Nosotros somos respetuosos de la autonomía y de las decisiones que tomen las federaciones, pero que no nos digan que estamos tratando de hacer algo malo, cuando realmente estamos tratando de buscarle lado para ayudar”, recalcó.

A raíz de los inconvenientes que surgieron por el convenio de la Primera y el INDES, Bukele dijo que detuvieron la firma del convenio con la Segunda y Tercera División, y que les tomó de sorpresa la misiva que envió la FIFA después de la firma del convenio porque la carta podría haberse tenido lista desde antes.

“Espero que todo se solucione, es cuestión de tiempo. El único mensaje que le mando a la FESFUT es que aquí no tienen un enemigo, aquí tienen un amigo que quiere al deporte…”, externó Bukele, pero en contraparte mencionó que “No necesitamos ser amigos, pero tenemos a El Salvador de por medio. Esto es simplemente sentarse en la mesa y poner las reglas claras”.