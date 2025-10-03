“Incremento de represión del gobierno no es muestra de fuerza, sino de debilidad”: Vicente Cuchillas

Redacción Nacionales

El catedrático de la Universidad de El Salvador (UES) y activista social, Vicente Cuchillas, manifestó que el incremento de la represión del gobierno de Nayib Bukele no es muestra de fuerza, sino de debilidad; este es un régimen muy represivo que ha desarrollado diferentes mecanismos y una política de terrorismo de Estado.

“Uno de los elementos es meter miedo a la población, y hacer que aunque en un momento determinado ya no se sienta satisfecha con lo que está haciendo el gobierno, no tenga el valor de poder reclamar sus derechos, porque al final el tema de los derechos, es el punto central y fundamental en la sociedad”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

A criterio de Cuchillas, la población no debe caer en la trampa intencional del actual gobierno, que la acción ciudadana organizada quien se expresa, son sectores críticos y no pueden ser opositores porque no son un partido político, la pretensión es desnaturalizar y al final descalificar su accionar.

“La ciudadanía hace una posición crítica, que es indispensable en la sociedad para que los gobernantes sepan, y siempre se sientan vigilados por la sociedad. La auditoría ciudadana es parte de esos mecanismos, pero como tenemos un gobierno que rechaza mucho la auditoría ciudadana, por eso busca descalificar, y en un momento determinado hasta criminalizar la participación ciudadana”, señaló.

El académico recalcó que por el momento en el país no hay oposición, sino un pueblo organizado expresando su lucha principalmente en redes sociales donde hay más crítica que expresiones de apoyo a este gobierno, la población ya muy poco se expresa en la calle por temor a represalias.

El catedrático universitario reiteró que las ONG en su mayoría existen en las posguerras, pero con la Ley de Agentes Extranjeros el gobierno pretende dejar a la población en la vulnerabilidad y sin opción para organizarse, pero este gobierno conoce muy mal la historia de este pueblo que siempre encuentra el camino.

“Cuando un gobierno usa la represión es porque se le agotó los argumentos, en redes sociales se observa cómo las personas que le apoyaron le están cuestionando, el miedo las detiene, pero eso tiene un plazo”, destacó.

Denunció que el gobierno Bukele está defraudando grandes sectores sociales, uno de ellos fue a los universitarios, en campaña hizo 15 promesas para su primer mandato, como las nuevas sedes de la UES en Ahuachapán y Chalatenango, pero quedó en el engaño y los jóvenes han reconocido que el gobierno les mintió.

