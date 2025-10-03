Asamblea aprueba dos préstamos por $100 millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó, vía dispensa de trámite, dos préstamos que totalizan $100 millones. Los decretos y tampoco los legisladores explicaron los destinos específicos de los fondos.

Ambos préstamos fueron adquiridos con el Fondo para el Desarrollo Internacional, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El primero de ellos es por $30 millones, este contrato es para financiar el “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.

Lo poco que menciona el decreto en cuestión es que estos fondos “tienen entre sus propósitos seguir apoyando a los agricultores en diferentes zonas del país, implementando una estrategia de mejores prácticas agrícolas sostenibles y acceso a los mercados, entre otros aspectos, a fin de contribuir a incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en áreas rurales”.

El plazo del préstamo es de 20 años, incluyendo un periodo de gracia de 5 años.

Ni Hacienda ni los legisladores informaron sobre qué zonas cubriría este programa y tampoco los criterios de zona para realizarlos. Ninguno de los dictámenes fue discutido en la sesión plenaria.

El segundo préstamo, fue por $70 millones suscrito con la misma entidad. Pero este tendrá como destino, financiar el “Programa Surf City Fase II». El decreto menciona que los fondos “tienen el propósito de continuar realizando esfuerzos alineados a las prioridades estratégicas para el crecimiento económico del país, a través de la inversión en infraestructura pública en algunas zonas focalizadas con potencial económico y turístico”.

De igual manera, el decreto señaló que “se busca garantizar la conectividad vial en la red de carreteras de forma eficiente y segura, permitiendo la movilidad de bienes y personas y disponer de una infraestructura de saneamiento adecuada y suficiente para el tratamiento de aguas residuales, como parte de la estrategia de desarrollo económico, estimulando la inversión privada”.

Surf City Fase 2 queda ubicado en el oriente del país. A inicios de abril, fue inaugurado la fase 1 de este nuevo Surf City ubicado en la Punta Mango, Jucuarán, Usulután.

Más préstamos

En la sesión plenaria de esta semana, Hacienda envió otros dos préstamos a la Asamblea que fueron enviados a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Uno de ellos es el convenio de financiamiento con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por $31.3 millones para el mismo programa al que le fueron aprobados $30 millones.

“Dicho financiamiento busca apoyar a los agricultores en diferentes zonas del país, implementando una estrategia de focalización geográfica bajo criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, a fin de contribuir a incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en áreas rurales”, señala el decreto que será estudiado por la Comisión de Hacienda el próximo lunes.

El otro préstamo que ingresó es con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto total de $65 millones para el «Programa Surf City Fase ll», mismo al cual se le aprobó $70 millones. El fin de estos fondos son los mismos que el préstamo ya aprobado.

