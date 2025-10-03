$785,600 a seguridad, proveniente de préstamo, para programa de jóvenes

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLartino

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública obtendrá una incorporación de $785,600 a su presupuesto proveniente de Acuerdo Financiero suscrito con el Gobierno de la República Italiana; para financiar programa de apoyo a jóvenes en situación vulnerable en San Salvador.

La iniciativa ingresó esta semana en la Asamblea Legislativa; Hacienda pide modificar el presupuesto 2025 para inyectarle esos recursos a la institución. Los fondos provienen de un acuerdo financiero entre el Gobierno salvadoreño con el Gobierno de Italia a través de la financiera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por $6.1 millones. Dicho préstamo fue aprobado en enero de 2022; sin embargo, el préstamo original data desde 2016.

“La Asamblea Legislativa ratificó en todas sus partes el Acuerdo entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República Italiana para la realización del ´Programa de Prevención y de Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo y en Conflicto con la Ley´. Posteriormente, a través de otro cuerpo normativo, fue aprobado el Acuerdo Financiero No. F. ROT/AID 13/003/00, correspondiente a un Préstamo por el monto de aproximadamente US$6,136,079.67, para financiar el antedicho Programa.

Al respecto, el Ramo en comento requiere incorporar al Presupuesto vigente de 2025 la cantidad de US$785,600.00 provenientes del Contrato de Préstamo que serán destinados para financiar el Proyecto”, señala el decreto.

El objetivo del programa consiste en promover estrategias integrales de prevención y reinserción social, dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, para lograr fortalecer el tejido social y generar oportunidades de inclusión económica, educativa y comunitaria.

El programa se ejecutará por la Dirección de Integración por medio de un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad, suscrito el 27 de junio de este año. Esto permitirá atender actividades “integradoras” dirigidas a jóvenes participantes de distintos distritos del departamento de San Salvador, que incluyen servicios profesionales en medicina general y programas de formación técnica para el trabajo; cursos laborales-vocacionales en las áreas de panadería, electricidad, fontanería, elaboración de productos artesanales; así como, la contratación de consultores técnicos y administrativos para la gestión del Programa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...