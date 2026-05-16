Reconocimiento a Luis Chávez

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Suplemento Cultural

#HAYUNMUNDODiferente al solo traspasar una frontera… Las redes sociales permiten trascender a otros escenarios sin salir de casa y no pasa del Jardín sin antes encontrar el reconocimiento y apoyo que entre nosotros brilla por su ausencia.

Muchas casas literarias promueven certámenes en líneas que atraen muchos amantes de las letras que encuentran una ventana en medio de la niebla.

Recientemente el Poeta y Escritor #LuisAntonioChavez fue premiado en un certamen poético en línea, realizado en Buenos Aires Argentina con la «Tercera mención Honorífica», hecho que debe llenarnos de alegría, orgullo y contento por nuestro a migo y por El Salvador que brilla a través de sus hijos.

Felicitaciones Luis !!!

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