Presupuesto 2026 de Asamblea Legislativa sería de $46.9 millones

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La junta directiva de la Asamblea Legislativa ha propuesto $46.9 millones para el presupuesto 2026 del Órgano Legislativo, misma cifra del Presupuesto 2025. Esta propuesta fue consultada con el presidente de la República, Nayib Bukele, “para asegurar la disponibilidad de los fondos necesarios para su ejecución”, según lo dispone la Cn.

En la correspondencia de la sesión plenaria de esta semana, la Junta Directiva propuso el presupuesto y fue enviada a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto para su estudio.

“El Proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Salario de la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal 2026 responde a los lineamientos institucionales de austeridad, racionalidad, economía y gestión responsable del gasto público”, señala la iniciativa.

El decreto señala que, bajo la dirección de Ernesto Castro, la actual legislatura “ha consolidado procesos de planificación, formulación y ejecución presupuestaria con altos estándares de eficiencia y eficacia, reflejados en la optimización de recursos, la reducción de asignaciones innecesarias y la priorización estratégica del gasto conforme a las necesidades operativas y funcionales de este Órgano de Estado”.

Entre los aspectos del presupuesto 2026 se incluyen: la continuidad de un presupuesto institucional con asignaciones esenciales, “que permitan la operatividad para la elaboración, modificación y aprobación de leyes”. “La permanencia en el apoyo económico a estudiantes de recursos limitados mediante el programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», a escala nacional, con el fin de cubrir sus necesidades educativas” y “la continuidad en los esfuerzos de mejora de la infraestructura física y tecnológica de la institución”.

El presupuesto del Legislativo sería de $46,996,257. “El monto presupuestario indicado fue consultado con el presidente de la República con el único propósito de asegurar la disponibilidad de los fondos necesarios para su ejecución”, señalaron los directivos de la Asamblea, esto de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 10 del Art. 131 de la Constitución de la República de El Salvador.

Nayib Bukele “respondió de manera afirmativa a dicha consulta”. Una vez aprobado, dicho presupuesto será incorporado al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública correspondiente al año 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...