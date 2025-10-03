Hacienda pide $32 millones de refuerzo presupuestario para Presidencia

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Presupuesto 2025 a fin de asignar $113.2 millones a 13 instituciones de la administración pública, entre ellas a la Presidencia de la República, con $32 millones. Los fondos provienen de “asignaciones disponibles” del presupuesto 2025.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa a fin de reforzar asignaciones presupuestarias de diferentes instituciones del Sector Público no Financiero por $113,200,000.

Hacienda señala que en la actualidad varias instituciones del sector público “tienen compromisos prioritarios e impostergables” que requieren cobertura presupuestaria para lo que resta del presente año 2025”. El decreto menciona que, “el Ministerio de Hacienda ha identificado las asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente de 2025, que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones mencionadas en el proyecto que se presenta”.

Entre los beneficiarios se encuentran el ramo de Relaciones Exteriores con $10 millones; la Fiscalía General de la República con $8 millones; la Procuraduría General de la República con $2 millones; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con $190 mil; el ramo de Seguridad Pública y Justicia con $17 millones.

El ramo de Educación, Ciencia y Tecnología con $2.5 millones; el Ministerio de Cultura con $3,860,000; el ramo de Economía con $6.5 millones; el ramo de Agricultura y Ganadería por $26 millones; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte con $2 millones; Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales con $500 mil; ramo de Turismo por $2,650,000 y la Presidencia de la República con $32 millones.

Estos montos totalizan $113,200,000; “con cargo al Fondo General, y que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones antes relacionadas”, señala el decreto; sin embargo, el decreto no menciona destinos específicos o para qué serán utilizados estos fondos.

Casa Presidencial será la entidad que más fondos reciba; en el decreto no se menciona para qué serán utilizados. Este será el cuarto refuerzo presupuestario que reciba CAPRES en lo que va del año; en julio se le asignaron $16.7 millones; en agosto, $15 millones y en septiembre, $500 mil, que iban destinados a una parte del Presupuesto de la Dirección de Mercados Nacionales. Sobre los demás montos no hubo explicación para qué se iban a utilizar los fondos.

En total suman $32 millones y más los $32 millones que se pretenden inyectar la próxima semana, serían $64 millones solo de refuerzo presupuestario. Esto, aparte de los $139.6 millones que fueron aprobados el año pasado como presupuesto de la Presidencia de la República.

Se prevé que esta iniciativa será discutida en la sesión de Comisión de Hacienda este viernes.

