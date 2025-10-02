Junta directiva propone $46.9 millones para el Presupuesto 2026 de la Asamblea

Samuel Amaya

El presupuesto de la Asamblea Legislativa sería de $46.9 millones según la propuesta de la junta directiva de ese órgano de Estado.

“El Proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Salario de la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal 2026 responde a los lineamientos institucionales de austeridad, racionalidad, economía y gestión responsable del gasto público”, señala la iniciativa.

Entre los aspectos del presupuesto 2026 se incluyen: la continuidad de un presupuesto institucional con asignaciones esenciales, “que permitan la operatividad para la elaboración, modificación y aprobación de leyes”. “La permanencia en el apoyo económico a estudiantes de recursos limitados mediante el programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», a escala nacional, con el fin de cubrir sus necesidades educativas”.

El presupuesto del Legislativo sería de $46,996,257. “El monto presupuestario indicado fue consultado con el presidente de la República con el único propósito de asegurar la disponibilidad de los fondos necesarios para su ejecución”, señalaron los directivos de la Asamblea, esto de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 10 del Art. 131 de la Constitución de la República de El Salvador.

Nayib Bukele “respondió de manera afirmativa a dicha consulta”. Una vez aprobado, dicho presupuesto será incorporado al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública correspondiente al año 2026.

