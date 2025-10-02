Presidencia tendrá refuerzo presupuestario de $32 millones

Compartir

El Gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Presupuesto 2025 a fin de asignar $113.2 millones a 13 instituciones de la administración pública, entre ellas a la Presidencia de la República, por $32 millones.

Hacienda señala que en la actualidad varias instituciones del sector público “tienen compromisos prioritarios e impostergables” que requieren cobertura presupuestaria para lo que resta del presente año 2025”. El decreto menciona que, el Ministerio de Hacienda ha identificado $113,200,000 disponibles dentro del presupuesto vigente de 2025, que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones mencionadas en el proyecto que se presenta.

Entre los beneficiarios se encuentran el ramo de Relaciones Exteriores con $10 millones; la Fiscalía General de la República con $8 millones; la Procuraduría General de la República con $2 millones; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con $190 mil; el ramo de Seguridad Pública y Justicia con $17 millones; ramo de Educación, Ciencia y Tecnología con $2.5 millones.

El Ministerio de Cultura con $3,860,000; el ramo de Economía con $6.5 millones; el ramo de Agricultura y Ganadería por $26 millones; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte con $2 millones; Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales con $500 mil; ramo de Turismo por $2,650,000 y la Presidencia de la República con $32 millones.

Casa Presidencial será la entidad que más fondos reciba. Este será el cuarto refuerzo presupuestario que reciba CAPRES en lo que va del año; en julio se le asignaron $16.7 millones; en agosto, $15 millones y en septiembre, $500 mil, que iban destinados a una parte del Presupuesto de la Dirección de Mercados Nacionales. Sobre los demás montos no hubo explicación para qué se iban a utilizar los fondos.

En total suman $32 millones y más los $32 millones que se pretenden inyectar la próxima semana, serían $64 millones solo de refuerzo presupuestario.

