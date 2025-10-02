Barco de la flotilla humanitaria rompió bloqueo israelí

Compartir

Atenas/Prensa Latina

El sitio oficial de la Flotilla Global Sumud reportó hoy que al menos un navío del convoy burló el bloqueo naval israelí y entró en aguas territoriales de Palestina.

Según el reporte, el barco Mikeno con tripulación internacional navega a unas nueve millas de las costas palestinas, lo que constituye un hecho histórico, pues es la primera vez desde 2010 que miembros de esos esfuerzos humanitarios logran acercarse con su ayuda a los habitantes de Gaza.

El informe agrega además, que un segundo barco, el Marinette, se dirige hacia Gaza, aunque con retraso por problemas mecánicos.

En un despliegue continuo de desafío civil, el movimiento de solidaridad con Gaza intensificó los esfuerzos, tras un masivo asalto israelí a la flotilla.

La organización Sumud reportó que, en una operación de 14 horas, las fuerzas israelíes secuestraron 40 navíos y 443 tripulantes. Ese acto dejó en la incertidumbre el estatus del barco Mikeno, cuya comunicación se interrumpió.

Se conoció también que desde el 27 de septiembre, una coalición formada por la Freedom Flotilla y la Thousand Madleens Flotilla reanudó la misión y, en este momento, navega frente a las costas de la isla de Creta, y avanza hacia su objetivo, así como decenas de embarcaciones partieron desde puertos turcos con activistas en apoyo a la flotilla.

El sitio del convoy asaltado y secuestrado por fuerzas israelíes reconoce que mientras las flotillas ciudadanas desafían el bloqueo en el mar, en tierra se libra otra batalla crucial: la de la presión popular y la demanda de justicia.

Añade que la solidaridad se expresa así en un doble frente: la acción directa en el Mediterráneo y una marea de indignación ciudadana que inunda las calles y presiona a los gobiernos para que se pronuncien.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...